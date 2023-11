Desaparición de María Luz Herrera: declararon los detenidos y negaron cometer algún crimen

María Luz Herrera continúa desaparecida desde el 26 de septiembre y día a día se revela nueva información del caso que se investiga en Chaco, última vez donde fue vista.

El día viernes, los detenidos Darío Ezequiel Godoy Florentín (hijo y novio de Luz) y Darío Ismael Godoy Ojeda (padre) rompieron el silencio por primera vez y brindaron declaraciones en la Fiscalía N°4 en la localidad de Saénz Peña por más de 5 horas.

Según informó el Diario Chaco, se supo que a partir de las declaraciones, tanto el fiscal Gustavo Valero como el fiscal coordinador Carlos Rescala, empezaron a diligenciar varias medidas probatorias para continuar y ampliar aún más la investigación en torno a este caso.

Como aspecto trascendente ambos detenidos negaron la acusación, negaron haber cometido algún tipo de crimen y sostuvieron que "la joven está desaparecida, que deberían buscarla como una persona viva".

Anteriormente se había mencionado que investigaban un posible femicidio tras encontrar pertenencias y a la mascota de la joven en el departamento que compartían.

El primero en declarar fue el joven Godoy, explicando que mantenía una relación amorosa con la joven María Luz Herrera desde inicios de mayo luego que se conocieran por una red de citas. A partir de ese momento, la joven decidió venir a Sáenz Peña y convivió con Darío desde mayo hasta septiembre. En ese lapso, dijo el abogado defensor Bruno Romero, que "el padre de Darío vio a la joven en tres oportunidades, y no sabía que su hijo mantenía una relación con la misma".

María Luz Herrera

Asimismo, el letrado explicó que la declaración de ambos detenidos fue totalmente coincidente relatando cronológicamente desde el momento en que se conocen con la joven, "vino en una primera oportunidad y luego, la segunda vez que viene ya trae sus pertenencias".

Aclaró Romero también que los padres no sabían que la chica vivía con su hijo, "supuestamente él le manifestó que ella viva en otro lugar".

"La última oportunidad en la que el padre vio a Herrera es cuando vino a Sáenz Peña y observó que había pertenencias de otra persona en el departamento de su hijo y allí le pide explicaciones de esa situación. Esto fue el 29 de septiembre y para los primeros días de octubre la chica ya no estaba en el departamento", siguió comentando el defensor.

Sostuvo, además, que la relación para fines de septiembre ya estaba rota , pero el joven manifestó "estar enamorado de la chica".

Respecto al teléfono de la chica, el cual apareció en la casa de los padres de Darío en Villa Ángela, aseveraron que María Luz recibió dos correspondencias de Buenos Aires donde en uno había un teléfono y en el otro un par de botas. "Recibió un teléfono, porque ellos tenían pensado viajar, entonces desactivan el teléfono anterior de la chica y activan el nuevo para ir los dos, para no tener ningún tipo de rastros ni con la familia de la chica ni con la familia Godoy, pero Darío decide quedarse atento a que los dos padres de él están enfermos. Ellos tenían pensado viajar pueblo por pueblo como mochileros", dijo el abogado.

Explicó también que el celular de María Luz lo lleva el 14 de octubre a Villa Ángela y es ahí donde se lo activa, pero no sabía de quién era el celular.

Comentó Romero que Darío "además de estar estudiando, se dedicaba a la reparación de celulares, estaba arrancando en ese tema y está registrado que el padre le compró una serie de elementos para eso".

Tras esa declaración de Darío Godoy, la defensa sostiene que se desprende que la joven María Luz podría estar en otro lugar. "Esa es la postura de la defensa, y creo que los fiscales asumieron el golpe de que están diciendo la verdad, por eso los hago declarar y espero que esta chica este viva y este en otro lugar. Es lo que quedó evidenciado en la declaración de los dos", dijo Bruno Romero.

Pedirán la libertad de ambos detenidos

A partir de la declaración de los detenidos, el letrado de ambos tiene pensado pedir no sólo un cambio de calificación, sino solicitar la libertad de ambos.

La defensa pidió a la fiscalía y la procuración que "tengan la grandeza como Justicia de tomar una decisión de que si están errados no estiren más el tema, pido a la Fiscalía y a la Procuración, no dejarse prender por elementos no conducentes a mantener una prisión preventiva por el hecho de seguir investigando. En este momento de la investigación no hay ningún elemento para tenerlos de su libertad".

Por último, dijo la defensa que "se está buscando a una persona sin vida y que no se están haciendo los mayores esfuerzos para buscar a una persona con vida" y en este punto, Dario Godoy (padre) en su declaración dijo: "Si a mi hijo desaparece me encadeno fuera del Juzgado hasta que me digan que es lo que paso con mi hijo". Esto llamo la atención de la defensa de los imputados "lo que no entiendo es como si la chica esta desaparecida la madre no está en Sáenz Peña o no está haciendo los mayores esfuerzos para encontrarla", opinó el abogado.

Realizaron allanamientos en Villa Ángela

El miércoles 1 de noviembre, realizaron dos nuevos operativos de allanamientos en la localidad de Villa Ángela, para buscar cualquier indicio que pueda ayudar a encontrar a la joven. En esa localidad, una semana atrás, se llevó a cabo un allanamiento en la casa del padre del joven y secuestraron su camioneta y otras pertenencias ya que tenía el celular de la joven en su poder.

Estos nuevos procedimientos se realizaron en el transcurso del día, en un terreno donde se encuentra una cancha de fútbol, propiedad de uno de los detenidos. Sin embargo, los resultados fueron negativos . En este lugar, también colaboraron perros entrenados para la búsqueda de personas vivas o fallecidas, pero no encontraron nada.

El otro lugar allanado fue nuevamente la vivienda del mismo hombre, el padre del joven del cual se incautaron algunas prendas de vestir para análisis posterior, con el fin de determinar si contienen algún indicio relacionado con la chica.

Un considerable número de efectivos policiales estuvieron presentes en el sitio, pertenecientes a la División de Investigaciones de Villa Ángela, quienes recibieron apoyo de otras unidades. En este último allanamiento, el propietario de la vivienda, Darío Ismael Godoy Ojeda, estuvo presente y fue trasladado desde Sáenz Peña a Villa Ángela para presenciar la diligencia, por disposición del fiscal a cargo de la investigación.