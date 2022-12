Ingreso a primer año: esta semana darán a conocer la ubicación de los estudiantes sin vacantes

Luego del tercer sorteo para el ingreso a primer año del secundario en Jujuy aún hay estudiantes del séptimo grado que no conocen la institución educativa a la que concurrirán en 2023.

Si bien, bajo la modalidad de sorteo desde el Ministerio de Educación lograron ubicar a la mayoría de los ingresantes a primer año, aún existe un importante grupo que no tiene vacante.

Es por ello que desde la cartera de Educación, analizan la situación para en las próximas horas dar a conocer la modalidad que se utilizará para ubicar a los estudiantes que restan.

Así lo afirmó Alicia Zamora, secretaria de Gestión Educativa, en diálogo AM 630 - Lw8. “Ya se hicieron los tres sorteos y hay estudiantes que no pudieron ingresar en ninguno. Justamente entre hoy y mañana se está decidiendo cuál sería la mejor opción porque todavía hay estudiantes que están confirmando en los colegios en donde salieron sorteados, en otros se están produciendo vacantes de chicos que salieron sorteados pero los padres a último momento decidieron que no van a ir a ese colegio, entonces se está viendo qué es lo que ha quedado para ubicar a los estudiantes que restan”.

En ese sentido, Zamora, aclaró que ningún estudiante se quedará sin banco para el año que viene. “Todavía hay movimientos en las escuelas pero todos tienen lugar, todos van a tener una escuela donde concurrir para 2023, lo que pasa es que seguramente en algunos casos no será la escuela que ellos hubieran deseado”.

MÁS DE 80 ESCUELAS DE JUJUY SUMARÁN UNA HORA DE CLASES EN EL 2023

El Ciclo Lectivo 2023 implicará una hora más de jornada escolar para los estudiantes de primaria de cursan en las zonas urbanas de Jujuy. Se trata de una medida que fue aprobada a nivel nacional y tiene como objetivo fortalecer los conocimientos de los alumnos en las asignaturas de lengua y matemática. A partir del próximo año es obligación que se haga efectiva su aplicación en todo el país.

EST ES EL CALENDARIO ESCOLAR 2023

16 de febrero: inicio del periodo lectivo - retorno a las actividades por parte de docentes y personal administrativo

Del 22 al 28 de febrero: exámenes

1 de marzo: inicio de clases para los niveles Inicial, Primario y Secundario

Del 17 a 28 de julio: receso de invierno

15 de diciembre: cierre de clases

29 de diciembre: final del ciclo lectivo