Jujuy: la materia prima para elaborar el pan aumentó hasta un 30% y analizan nuevos precios en la lista

La devaluación del peso argentino tras las elecciones PASO impactó en todos los rubros del comercio y se produjeron modificaciones en la lista de precios de muchos productos. Uno de los sectores afectados es la industria panadera ya que la materia prima para producir el pan, la harina y otros elementos aumentaron.

Luis Cucchiaro, integrante del Centro Industrial de Panaderos, explicó a Canal 7 de Jujuy que a partir de la devaluación de la moneda oficial se produjeron “suspensiones en las ventas o aumentos de entre 25 y 30% en la mayor de los productos” .

Confirmó, que la bolsa de harina subió $1.100 en una semana, ya que se comercializaba a $4 mil y ahora se vende a $5.100. “En cuanto a la materia prima para hacer panificados, no tenemos precios. Recibí mercadería, pero sin valor porque no me pueden pasar precios y uno necesita abastecerse porque trabajamos día a día. Afirman que tendrán un incremento de entre el 35 y 40%”, aseguró el integrante y destacó que no tienen el precio de los productos a raíz de la inestabilidad que maneja la economía.

Por su parte, afirmó que se analiza un nuevo aumento en el precio del pan “porque no hay un solo insumo que no incrementó a partir del lunes”. Indicó que se encuentran en diálogo con el Centro de Panaderos para determinar si habrá una nueva suba, además de la que ya se produjo a inicio de mes.

Subió el pan en Jujuy: el kilo de bizcocho cuesta $1.100

La nueva lista de precios fijada elevó el kilo de bizcocho a $1.100 y el de mignon a $800. En tanto a la docena de facturas, una de las opciones que la población continúa eligiendo para ciertos días especiales, se ubica en 1.900 pesos.