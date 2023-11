Un incendió destruyó la vivienda de una familia en Palpalá: perdieron todo y piden ayuda

Un voraz incendio consumió el miércoles por la madrugada una vivienda de la avenida Alvear, en barrio General Savio. La familia damnificada perdió todo, incluidos tres vehículos y piden ayuda para poder sobrellevar la situación.

"A las cuatro de la mañana me tenía que ir a sacar un turno para mi bebé. y a las tres y media más o menos me grita mi papá del fondo, lo escuché, bajo y se estaba prendiendo fuego todo", contó Jorge Rodríguez, uno de los damnificados, que en medio del incendio rescató a su sobrina que dormía en la planta alta.

De inmediato llegó una dotación de Bomberos y con mangueras comenzaron a atacar las llamas hasta que finalmente pudieron ser sofocadas.

El hombre contó que hasta ahora no saben qué puede haber originado las llamas. "Hicieron ofrendas temprano y el horno está en otro lote. La verdad no sabemos si puede ser alguien que tiró algo de la calle o puede ser una mala instalación, algún desperfecto de electricidad. No sabemos la verdad", explicó.

"Toda la casa se quemó, perdimos todo, no queda nada. Los vehículos, la casa, todo, todo", lamentó Jorge y detalló que el incendio destruyó "dos camionetas y un autito que usaba para trabajar".

Estela, madre de Jorge, se dedica a vender verduras en la feria de la ciudad y contó que el fuego quemó toda la mercadería. "Mi hijita llora mucho porque se quemó toda su mercadería, sus elementos de trabajo, sus parrillas, todo, todo. No hay nada para trabajar", detalló.

La estructura de la casa de dos pisos corre peligro a causa de las llamas y desde la Municipalidad ya se comunicaron para enviar a un ingeniero para que inspeccione el estado del edificio. "En una de esas tenemos que tirar media loza, porque parece que se quemaron los hierros y hay peligro de que se caiga", lamentó Estela.

Jorge pidió ayuda a las autoridades para poder salir adelante luego del lamentable hecho. "Pedimos un trabajo, porque con mi hermana no tenemos trabajo estable", resaltó y explicó que "es para poder ayudar a mi papá, a mi mamá y a mi hermana. Tengo a mi hijo y mi sobrina y quiero ayudarlos, no me queda otra, para mi no hay otra solución".

Para ayudar a la familia Rodríguez con ropa, alimento, frazadas, colchones y calzados, comunicarse al número 388 3 309 334, o acercarse a la avenida Alvear 36, en barrio General Savio, de la ciudad de Palpalá.