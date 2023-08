Circula una nueva variante de coronavirus: ya se registraron dos casos en el país

La variante de coronavirus denominada EG.5 hizo su aparición en Argentina, siendo detectados dos casos de esta cepa en el país. Aunque fue considerada Variante de Interés por la Organización Mundial de la Salud (OMS), expertos señalan que no presenta propiedades biológicas que generen un riesgo mayor en comparación con otras sublinajes ya existentes.

De acuerdo con el Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud, estos dos casos aislados de la variante EG.5 fueron identificados recientemente. Uno de los casos fue detectado a través de la vigilancia de virus respiratorios en las Unidades de Monitoreo Ambulatorio (UMAs) en Córdoba, mientras que el otro caso tiene residencia en la Ciudad de Buenos Aires. Estos casos fueron identificados gracias a la vigilancia genómica realizada por la Red Federal de Genómica y Bioinformática.

La OMS designó a la variante EG.5 como Variante de Interés el pasado 9 de agosto debido al aumento de su prevalencia en diversos países, incluyendo China, Estados Unidos, Corea, Japón, Reino Unido, Francia, Portugal y España.

A pesar de su designación como Variante de Interés, el virólogo Humberto Debat del INTA explicó que el aumento en la frecuencia de esta variante está relacionado con factores de inmunidad poblacional, más que con su mayor peligrosidad. Debat enfatizó que esta variante no es más evasiva en términos de inmunidad que otros sublinajes de Ómicron, y los experimentos in vitro demostraron que no es más infectiva ni presenta mayores riesgos biológicos que otras variantes existentes en la actualidad.

La situación de las variantes en Argentina se caracteriza actualmente por la circulación exclusiva de la variante Ómicron. En relación con los linajes de Ómicron, se observó la predominancia de las variantes BQ.1* y XBB* desde finales de noviembre de 2022.

A nivel mundial, la variante XBB.1.16 sigue siendo la Variante de Interés más frecuente, presente en 101 países desde su aparición. Su prevalencia aumentó del 22,2% en la semana epidemiológica 25 al 25,2% en la semana epidemiológica 29.

Fuente: con información de Télam