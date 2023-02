Diego Chacón habría planeado el asalto a la distribuidora de San Pedrito: está imputado como coautor del crimen

El fiscal Diego Cussel quien está a cargo de la causa del asesinato y robo a la distribuidora de San Pedrito brindó una conferencia de prensa para brindar detalles de como se encuentra la causa actualmente y la calidad de los detenidos.

Diego Chacón se encuentra alojado en el Servicio Penitenciario de Gorriti, luego de llegar a la provincia el día lunes tras ser extraditado de Doha, Qatar.

DIEGO CHACÓN SERÍA EL AUTOR MATERIAL DEL HECHO

Indicó que el abogado se abstuvo de declarar y en el día de ayer se le hizo conocimiento de causa y se le designo una defensa. Según confirmó Cussel, “Chacón habría sido la persona que habló con los mendocinos y les brindó información sobre la distribuidora, el domicilio, los horarios, el modo en el que se manejaban y les indicó todas las instrucciones que debían seguir para llevar a cabo el delito”.

“Está imputado como ”Coautor de los delitos de homicidio crímenes causa, homicidio crímenes causa en grado de tentativa, robo agravado doblemente calificado por uso de arma de fuego" y explicó que con el correr de la investigación se detallará si existe “variación legal, y se sabrá la calificación legal definitiva para pedir la elevación a juicio una vez determinado todo".

Indicó que ahora se están encargando de analizar los teléfonos celulares de los imputados “mediante triangulación de llamadas con las antenas en el día del hecho y en esa franja horaria para conocer que teléfonos se activaron puntualmente”.

Cussel mencionó: “dos testigos de identidad reservada dieron a identidad de Chacón, trajeron su foto y dijeron que estaba con los mendocinos".

LAS PERSONAS DETENIDAS

El fiscal confirmó que hay 6 personas detenidas. “En lo que respecta al echo participaron cuatro hombres y una mujer y luego en base a este hecho, se produjeron amenazas coactivas a un vecino donde se manifestó que le prenderían fuego el auto” y a partir de unas investigaciones se lo detuvo por la relación con esta causa.

ANTECEDENTES DE DIEGO CHACÓN

Al conocerse el nombre de Diego Chacón como supuesto autor del hecho, se informó que en el año 2019 fue sindicado como integrante de una banda dedicada al robo por la zona de El Carmen y Perico, en donde se abrió una causa pero no avanzó.

“Con respecto a esa causa, mandé un oficio a la Fiscalía de Perico para que me remitan ese expediente y me informaron que por ahora no me lo pueden mandar porque están en instancia recursiva. Ahí habría habido una calificación legal importante en primera instancia y tengo entendido que la calificación legal habría variado, razón por la cual le habrían dado la libertad”, sostuvo Cussel y próximamente “lo van a remitir para acumular esta causa y también pedí por oficio a todas las fiscalías si existen expedientes para acumularlos y trabajar todo de manera conjunta”.

El letrado a cargo estableció que “no tiene conocimiento que sea dirigente de gimnasia y desconozco si es barrabrava y no tiene relación con esta causa”.

CÓMO AVANZA LA CAUSA

Antes de finalizar, mencionó que por el momento, “no habría más personas detenidas, pero no lo descarto a partir de que surjan nuevas pruebas”.

Afirmó que hay muchas pruebas contra todos los acusados. “Tuvimos el testimonio de los empleados, la gente que se encontraba en el lugar, la persona que se robó el auto del vecino, la persona declara y hay varias pruebas que conducen al mismo camino de autor material”.

LOS HECHOS

El 19 de noviembre se produjo el trágico hecho en donde un empleado de una distribuidora falleció como consecuencia de un intento de robo, mientras que otro resultó herido en una pierna.

A través de una investigación Penal Preparatoria a cargo de la fiscalía, se realizaron allanamientos y se detuvo a varias personas implicadas en el hecho y luego se conoció a otra persona. “Se produjo allanamientos en su estudio jurídico con el presidente del Colegio de Abogados y en su vivienda y se conoció que estaba en Qatar, viendo el Mundial”, ratificó Cussel

Por lo tanto, se emitió un alerta roja en Interpol para detenerlo. El 8 de diciembre fue detenido en Doha y se inició un contacto, a través de un canal diplomático, con el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, desde Buenos Aires a Doha, para logar la extradición.

El día lunes llegó a Jujuy y en el día de ayer se hizo una audiencia de conocimiento de causa y en el día de hoy a los demás imputados.