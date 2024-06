En minutos se vota la Ley Bases en el Senado y se prevé una definición ajustada

En minutos arrancará la votación de la Ley Bases en el Senado . En este momento está hablando el senador José Mayans, quien pidió 40 minutos para brindar su discurso. Luego de él, Atuche será el encargado de cerrar.

El senador por Formosa (UP), José Mayans, habla en el Congreso y en minutos comenzará la votación: "Milei es una suerte de resultado de las redes sociales. La otra vez vi que los que crearon las redes y dicen cómo se puede manipular a un pueblo a través de las redes para alcanzar un resultado".

"Dolarizar está cada vez más lejos, al igual que pulverizar el Banco Central. Fue el mismo mensaje de Macri para llegar. Mintió, mintió y mintió. Acá hay gente que fue cómplice del gobierno de Macri", apuntó contra el expresidente.

La senadora por Buenos Aires (UP), Juliana Di Tullio, cargó de lleno contra la Ley Bases: "No encuentro a alguien convencido de que esta sea una buena ley, de que este es el mejor camino, de que estas son las herramientas que necesita este país".

En esa misma línea, continuó: "Tenemos un Gobierno que generó un contexto complicado para pedirnos estas herramientas, acá nadie está convencido de qué tiene que votar. Se normalizaron las extorciones, las negociaciones, eso no es normal. Tampoco es normal lo que sucedió en la calle. Me solidarizo con el pueblo que vino a expresarse en paz y en contra".

"Esto que vamos a votar no tiene en cuenta a los trabajadores ni a los jubilados ni a los pobres. En un contexto donde deberíamos estar discutiendo sobre los problemas que tiene la gente, y la Ley Bases no menciona ninguno de los problemas que tiene la gente", sentenció, y calificó como "invotable" al proyecto.

El senador por Córdoba (PRO), Luis Juez, sostuvo que su discurso en el Congreso será "breve". En el comienzo, dijo que tuvo "una larga conversación con senadores opositores", momento en el que fue interrumpido por Victoria Villarruel porque había gente hablando al mismo tiempo que el senador.

"Nuestro bloque no es de LLA, pero lo hemos planteado con claridad. Me lo han dicho los senadores. No hay registro desde la vuelta de la democracia que un Presidente no tenga una hora de ruta, y lo digo con mucho respeto", apuntó contra Milei.

Asimismo, siguió: "Un tipo que no venía de la política puso en jaque a toda la política. A los políticos tradicionales nos barrió a todos, con una comunicación que por momentos es incómoda. La historia de la Argentina es que algunos se autoperciben como dueños del país".

Sin embargo, le bajó el tono a sus declaraciones: "Si a Milei le va mal, nos va mal a todos. No quiero incomodar a nadie, pero esa idea que un puñado de personas son los dueños de la verdad, es faltarle el respeto al votante. La gente no es buena cuando me vota y horrible cuando me da la espalda".

"Hoy estamos haciendo lo que corresponde, no estamos otorgando un cheque en blanco. Les estamos dando las herramientas que la gente votó. La gente lo votó y nosotros le dimos las herramientas, pero esa idea de ´que fracasE´, como si solamente le fuera mal a este tipo, es un acto de egoísmo. Si a este hombre le va bien, a todos nos va bien", comentó sobre el cierre.