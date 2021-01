El amante de Lady Di rompió el silencio después de doce años

Hasnat Khan de 62 años nacido en Pakistán mantuvo una relación con Diana Spencer durante dos años, entre 1995 y 1997. El antiguo amor de Lady Di, quien suele mantener perfil bajo y no dar notas en los medios, se refirió a cómo fueron los días previos de la princesa antes de dar la polémica entrevista a Martin Bashir en la que habló del affaire entre el príncipe Carlos y Camilla Parker Bowles.

Consultado por el tabloide británico Daily Mail, Khan explicó que aquel explosivo reportaje fue consecuencia de la manipulación que el periodista Martin Bashir ejerció sobre Diana Spencer. “Le llenó la cabeza de basura”, manifestó.

En aquel encuentro para el programa “Panorama” en el Palacio de Kensington, la princesa, que murió dos años después en un accidente de auto en París, pronunció aquella famosa e inolvidable frase: “En mi matrimonio éramos tres, estaba un poco concurrido”, refiriéndose a la relación extramatrimonial que su todavía marido mantenía con Camilla.

En noviembre, la BBC fue acusada de falsificar documentos para asegurar la entrevista, y ahora, Khan, un cardiólogo cuya relación con Diana comenzó en 1995 y terminó poco antes de su muerte en 1997, afirma que el entrevistador Martin Bashir “explotó” a Diana.

“Una de sus cualidades más atractivas era su vulnerabilidad. Era lo que la hacía querida por el público. Más tarde me di cuenta de que Martin aprovechó esas vulnerabilidades y las explotó”, dijo Khan al Daily Mail.

En medio del escándalo, el príncipe William recibió con satisfacción el inicio de una investigación sobre cómo Bashir se ganó la confianza de su madre.

“Esta investigación independiente es un paso en la dirección correcta”, afirmó el duque de Cambridge, segundo en la línea sucesoria al trono británico, en un comunicado difundido por el Palacio de Kensington. “Debería ayudar a establecer la verdad tras las acciones que llevaron a la entrevista de Panorama y las decisiones tomadas por quienes estaban en la BBC en ese momento”, añadió.

“Fue muy persuasivo con Diana y le llenó la cabeza de tonterías”, dijo Khan, quien es famoso por su privacidad y rara vez ha hablado públicamente sobre su relación con Diana.

Khan dijo que después de hablar con Bashir, Diana comenzó a creer que el príncipe Carlos había dejado embarazada a la niñera de sus hijos, Tiggy Legge-Bourke, y la volvió paranoica “con conversaciones sobre escuchas telefónicas”.

“Ella no era una persona paranoica, pero con todas esas ideas y charlas sobre escuchas telefónicas, Bashir trataba de llevarla a un lugar donde desconfiara de las cosas y de la gente que la rodeaba”, explicó.

Después de conocer a Bashir en un pub con Diana, Khan dijo que le dijo a la realeza que tuviera “cuidado”. El entonces novio de Diana aseguró que se quedó asombrado y ofendido ante las preguntas impertinentes del periodista.

“Casi desde el primer momento, comenzó a hacerme preguntas personales sobre Diana y nuestra relación. ¿Por qué no nos casamos? ¿Cuándo nos casaríamos? Ese tipo de cosas”, recordó. “Había algo en Bashir que no me gustaba. Le dije que tuviera cuidado con él”.

“Me enojé. Fue impertinente por parte de este hombre al que no conocía, que nos hablara así”, añadió.

“Por supuesto que no soy ingenuo. Sabía que había una parte de Diana que quería dar una entrevista, pero mi pregunta es si Martin Bashir no hubiera estado allí persuadiéndola, ¿alguna vez lo habría hecho?”, agregó.

Pero Lady Di no hizo caso. La princesa grabó la polémica entrevista concedida a Bashir y luego se lo contó a Khan. Cuando este vio la entrevista, solo, durante un turno en el hospital, no podía creer lo que estaba viendo: “Diana me llamó tan pronto como terminó y me preguntó qué pensaba y le dije que fue terrible y un gran error”.

Khan recordó haberle preguntado a Diana qué harían los miembros de la realeza. “Ella fue absolutamente clara y dijo que les pedirían (a ella y a Carlos) que se divorciaran”. Así fue. Un mes después de la transmisión de la entrevista de la que hablaba el mundo, la reina Isabel II le pidió a Carlos y Diana que pusieran final a esta situación y se divorciaran.

Además, Khan contó que una de las razones por las que ella quería dar la entrevista era para forzar el divorcio.

La relación de la princesa con Bashir terminó repentinamente. Diana le dijo que ya no estaba en contacto con Bashir. “Le pregunté por qué y ella dijo que por William. Podría creerlo, porque los niños eran fundamentales en todo lo que ella hacía’’.

Khan conoció a Wiliam y Harry varias veces durante el curso de su relación de dos años con Diana. Según ha desvelado: “William odiaba la entrevista de Panorama y le dijo a su madre que había cometido un error que le había molestado mucho. Fue muy directo y dijo: “Mamá, Bashir no es una buena persona””.

La amiga cercana de la princesa Diana, Rosa Monckton, quien eligió a Diana como madrina de su hija, le dijo anteriormente al Daily Mail que creía que la entrevista de la BBC contribuyó a la prematura muerte de Lady Di.

Monckton escribió que la entrevista de la BBC “lograda deshonestamente, probablemente cambió el curso de la historia”, lo que llevó a Diana y Carlos a iniciar el proceso de divorcio.

“Entre esas decisiones estaba el hecho de que Diana perdió su título real”, dijo Monckton. “Si lo hubiera conservado, es casi seguro que no habría estado en las manos incapaces de un conductor ebrio a exceso de velocidad empleado por Mohamed Al-Fayed”, propietario del hotel Ritz donde ella y su hijo, Dodi, habían cenado horas antes de su muerte en París en 31 de agosto de 1997.