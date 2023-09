Covid en Jujuy: la mitad de los testeos arroja resultado positivo

El coronavirus continúa causando estragos a nivel mundial y aunque ya no nos encontramos bajo alerta epidemiológica, los casos y las muertes continúan. En las ultimas semanas se registró un ascenso en la curva de casos de covid positivos en el país, situación que se replicaría en la provincia de Jujuy.

Mariel Cafrune del vacunatorio de campaña ubicado en la base del Instituto de Seguro sobre Av. Almirante Brown del barrio San Pedrito, dialogó con Canal 7 y explicó: “A partir de la semana pasada, fue variando el promedio de gente que se acerca al vacunatorio. Por día realizamos entre 10 y 22 testeos y los casos de covid van aumentando, no exponencialmente, pero van aumentando”.

Luego la profesional de salud detalló que la semana pasada registraron 11 casos de covid positivos y en la jornada del lunes se diagnosticaron 5 positivos.

“La gente viene y te pregunta si volvió el covid, pero el covid nunca se fue, está en todos lados y lo más importante es ver que las personas tengan las vacunas porque el covid está en todos lados”, indicó Cafrune.

Por otro lado, desde el área de salud también indicaron la importancia de volver a reforzar los cuidados de prevención con el uso de barbijo y el alcohol.

Síntomas de covid

En este sentido, Cafrune detalló que ya no se presentan cómo en la primera ola de contagios desde el inicio de la pandemia: “Los síntomas ya no son todos juntos, se puede presentar uno sólo y ser covid positivo. Ahora es muy variado, ya no se puede decir que si tenes una congestión nasal, rinitis, toz, fiebre, tengas covid. Puede ser que tengas un solo síntoma y tener covid”.

Las personas que se acerquen hasta el vacunatorio a testearse o inocularse, deben presentar el DNI o alguna documentación que pueda confirmar su identidad y con el barbijo.

Finalmente indicaron que las personas que dan positivo para covid, por protocolo, actualmente deben aislarse 5 días en su domicilio manteniendo su vida normal.

Lugar y horario de testeos y vacunación

Vacunatorio de campaña en ISJ: Av. Almirante Brown

De lunes a jueves de 8 a 16.30 y viernes de 8 a 13.30.

Vacunatorio en la Terminal de Ómnibus

De lunes a viernes de 7 a 15 y sábados de 8 a 12.

¿Dónde concurrir en San Salvador?

Nueva Terminal (Acceso Sur): lunes a viernes de 7 a 15 y sábados de 8 a 12 horas

CIC Copacabana (Av. Marina Vilte esquina Chorcán. Barrio Alto Comedero): lunes a viernes de 7 a 15 y sábados de 8 a 12 horas

ISJ Delegación San Pedrito (Almirante Brown 914): lunes a jueves de 7 a 16 horas y viernes de 7 a 13 horas

NODO Alberdi (Av. Sucre 2190): lunes a viernes de 7 a 15 horas y sábados de 8 a 12 horas

¿Dónde concurrir en el interior?

Hospital más próximo al domicilio: área Laboratorio

De acuerdo al protocolo vigente, en el caso de resultado positivo corresponden 5 días de aislamiento preventivo a partir de la fecha de inicio de síntomas de la persona.

Vacunación

En ese marco, la vacunación gratuita en respuesta a Covid-19 se realiza en todos los vacunatorios de Jujuy por demanda espontánea de la siguiente manera:

Grupos con alto riesgo de desarrollar formas graves de la infección (personas desde los 50 años de edad, personas con inmunocompromiso y personas gestantes)

Corresponde dosis de refuerzo pasados 6 meses desde la última aplicación, independientemente de la cantidad de refuerzos recibidos previamente y respetando intervalo mínimo de al menos 4 meses desde la última dosis

Personas menores de 50 años con comorbilidades (enfermedades crónicas y obesidad) y grupos de riesgo con mayor exposición (personal de salud) y función estratégica

Corresponde refuerzo a los 6 meses desde la última dosis aplicada, y posteriormente un refuerzo anual

Personas consideradas con bajo riesgo de complicaciones, es decir, menores de 50 años sin comorbilidades

Corresponde dosis de refuerzo 1 vez al año