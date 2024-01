El fuerte mensaje de Sofía "Jujuy" Jiménez a Horacio Cabak tras el enfretamiento

Sofía “Jujuy” Jiménez recordó su enfrentamiento con Horacio Cabak y no se guardó nada al hablar del conductor , quien volvió a instalar el tema de su conflicto al aire a fines del año pasado, durante su visita a un ciclo televisivo donde él le recriminó en su momento una fiesta de cumpleaños que hizo ella en la pandemia de coronavirus con varias personas en la playa.

“En su momento, cuando todo esto pasó, él no tenía nada para decir, de hecho se escondió, no quiso decir nada, habrá tenido sus razones, y cuando dice que nadie salió a defenderlo o que la gente en el medio no lo cuidó, yo creo que en el medio nos conocemos todos, todos sabemos cómo nos manejamos”, arrancó la modelo, en diálogo con Poco Correctos.

“Está mintiendo también porque dijo que no había vacunas y ya estábamos en 2021, el Covid no estaba tan avanzado como en su momento, estaban habilitadas las juntadas, al aire libre, esto fue en la playa, y no fue una fiesta clandestina porque si hubiese sido clandestina yo no hubiese subido una foto”, continuó.

“Siempre que voy a un lugar es para pasarla bien, sino prefiero que no, no ir. Y me empecé a dar cuenta que eso no fluía, que había algo raro. Yo dije bueno, ya se va a acomodar, no nos conocemos, puede pasar”, se sinceró.

“A partir de que explota, que él hace lo que hace y me grita y me trata como me trata, es que la gente me empieza a preguntar, y viene la gerencia a preguntarnos, pero a mí ni mi papá me levanta la voz, no voy a permitir que nadie me grite”, profundizó al respecto.

“Para mí es un tema que me dolió mucho, me hizo muy mal, no la pasé para nada bien, porque yo respeto mucho el trabajo de todos. Todo era raro, y para mí es de verdad un tema terminadísimo. Le mando un beso grande y ojalá él también haya aprendido de esto. Yo aprendí muchísimo, sobre todo a plantarme y no dejar que me grite ni me maltrate nadie, ni él ni nadie, así que aprendizaje”, concluyó.

HORACIO CABAK HIZO SU DESCARGO TRAS LAS ACUSACIONES DE SOFÍA JUJUY JIMÉNEZ

Horacio Cabak hizo su descargo luego de romper el silencio sobre el conflicto que tuvo con Sofía “Jujuy” Jiménez tres años atrás, cuando ambos compartían la conducción de un ciclo televisivo.

“Lo que viví fue un desastre, pero estoy aliviado porque tuve la posibilidad de que alguien escuche lo que tenía para contar”, arrancó el conductor.

“Me cancelaron injustamente, porque yo soy una persona que labura hace 30 años en este medio. Me acusaron de misógino, de maltratador”, había afirmado durante su paso por PH.

“Yo lo tenía guardado porque en el momento que pasó cualquier cosa iba a ser puesta en duda, era un momento en el que cualquier cosa que dijera una mujer era una verdad absoluta, y era un momento en el que sentía que si salía a hablar mantenía un tema abierto, y para mí había quedado ahí”, profundizó Cabak.

“Si yo hubiera estado caliente, si la hubiera puteado, hubiera trascendido, alguien lo hubiera dicho”, explicó al ser consultado por la fiesta de la que en plena pandemia había participado la modelo en Pinamar y que generó los primeros cortocircuitos entre ambos.

“Nadie salió a decir me parece un poco fuerte que acuses a un compañero de maltratador, de violento, de misógino, por una diferencia de criterios”, agregó al respecto.

“Yo odio las pelotudeces, a mí todo eso ya me excede. En el momento de laburo yo quiero evitar esa clase de conflictos, y hay algo que quiero evitar, y lo hago con hombres y con mujeres, y es que haya alguien de testigo. Por ejemplo, me voy a sacar una foto con una mujer, yo me cruzo los brazos. Son detalles, son cuestiones, para evitar cualquier tipo de inconvenientes, porque no tuve ningún tipo de inconvenientes en mi carrera”, concluyó.

