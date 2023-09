Emotiva despedida a Huguito Flores en Santiago del Estero

La muerte del cantante Huguito López conmovió al mundo de la música y a los seguidores del máximo exponente de la guaracha. Las muestras de cariño de los fans se hicieron notar en las últimas horas en redes sociales y en la ceremonia de despedida que se realizó en su homenaje en Santiago del Estero.

Los primeros movimientos comenzaron el jueves por la noche en el Centro Recreativo de La Banda lugar elegido para darle el último adiós al cantante y a su esposa. El encuentro se extendió hasta las 16 de este viernes.

Entre aplausos y cantos, muchas personas se acercaron en grupo para entonar los temas de Huguito Flores con varios instrumentos, mientras, unos cuantos de ellos hicieron una larga fila para acercarse al féretro abierto y dejar distintos elementos personales a modo de recuerdo. Se decía, que al cantante le darán la cristiana sepultura y harán el recorrido hasta el cementerio, pero no está del todo confirmado.

"Un grande la música, una pérdida inmensa, sin palabras", dijo una de las mujeres presentes en el acto de despedida. "Vivirá en nuestros corazones, es un ídolo, en el mundo entero los escucharon, un grande la cumbia", agregó otra de las presentes.

Beatriz, la hermana del artista, agradeció el acompañamiento y expresó a C5N: "Esto es mi hermano, puro amor, un amigazo, un corazón enorme, buen tipo, nosotros somos de buena gente. Vino un montón de gente, le agradecemos a todos los que nos están acompañando en esta despedida". Luego pidió que sea trasladado a Buenos Aires, lugar en donde se encuentran los padres, nietos del artista.

Además, no terminó de confirmar que el músico sea enterrado en un cementerio cercano. "Fue todo muy manoseado , a nosotros no nos dijeron nada, no está definido, yo no voy a dejar que se lleven a mi hermano de acá, no quiero pasar sobre su hija, veremos que vamos a hacer"

También se hicieron presentes sus músicos, quienes se mostraron conmovidos. "Siempre lo recordaremos por su humildad y consejos lleno de sabiduría", dijo uno de ellos.

Qué le pasó a Huguito Flores

El músico de cumbia murió tras un fatal choque en la provincia de Santiago del Estero. El artista viajaba con su esposa y su cuñado, quienes también perdieron la vida. La única sobreviviente fue su hija, de tres años.

El hecho ocurrió durante la noche del miércoles, alrededor de las 22 en la ruta 34. Se encontraban viajando a Buenos Aires, dado que el hombre tenía previsto realizar un show esta noche en la localidad de José C. Paz.

El artista se encontraba circulando en su vehículo detrás de un camión que transportaba troncos y que estaba sin luces.

El camión intentó ingresar a un pueblo, por lo cual aminoró la marcha, y Flores no pudo percibir la maniobra, intentó evadirlo sin éxito, e impactó contra uno de los troncos que transportaba.

El cuñado y su esposa murieron en el acto, pero Flores logró ser rescatado y trasladado a un hospital cercano. Debido a las severas heridas que sufrió, no logró sobrevivir. La hija, en tanto, permanece en estado reservado y grave.