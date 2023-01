La impactante predicción de Mhoni Vidente para Clara Chía Marti y Gerard Piqué

Mhoni Vidente reapareció tras su éxito durante el Mundial Qatar 2022, donde acertó todas sus predicciones. Ahora tiene una muy importante sobre Clara Chía Marti, la nueva novia de Gerard Piqué, que pasa días angustiantes por el lanzamiento de la canción de Shakira junto a Bizarrap.

A través de sus populares transmisiones, la astróloga cubana lanzó que la joven estudiante de publicidad llevará al exfutbolista al Registro Civil, algo que no ocurrió con la artista colombiana. “Se casan ahora el 2 de febrero o 14 de febrero”, disparó convencida.

La información habría dejado en shock a Shakira, que estuvo 12 años en pareja con el exdefensor del Barcelona y quien tiene dos hijos: Milan y Sasha. Esta noticia también sería el motivo por el que Clara permanece encerrada en su domicilio, ya que estaría ultimando los detalles de la celebración. Sin embargo, los paparazzi españoles aseguran que en realidad no quiere salir de la casa para no ser consultada sobre la Music Sessions #53, donde la estrella pop la defenestra por haberse metido en su romance.

LOS SUPUESTOS MOTIVOS DE LA SEPARACIÓN

Semanas atrás, personas cercanas al exjugador revelaron que el principal motivo del distanciamiento entre Gerard Piqué y Shakira estuvo relacionado a un deseo que él no logró cumplir.

El deportista soñaba con ser padre de una nena y, aunque tuvieron dos varones, nunca se dio por vencido. La cantante también deseaba agrandar la familia y por eso visitó un centro de fertilidad en varias oportunidades, aunque sin éxito.

Ante esto, Piqué comenzó a salir en exceso. Así fue como terminó en el bar La Traviesa, donde conoció a Clara Chía Marti, que trabajaba allí como mesera. Entre trago y trago se vincularon hasta que Shakira los descubrió y explotó el escándalo.

Ahora, siete meses después de anunciar la separación, la colombiana se despachó contra ambos en su hit junto a Bizarrap. “Y contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música perdón que te salpique. Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena. Tiene nombre de persona buena, claramente es igualita que tú. Pa' tipos como tú. A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú”, disparó sin piedad.

