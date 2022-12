La mamá de L-Gante explicó por qué acepta el consumo de marihuana de su hijo

Cuando L-Gante irrumpió fuerte en los medios de comunicación, jamás ocultó su adicción por el consumo de marihuana. Y, aunque nunca hizo apología, tampoco ocultó ese costado personal.

En las últimas horas, la mamá de L-Gante, Claudia Valenzuela, se refirió al consumo de marihuana por parte de su hijo, algo que muchos pusieron en el plano de la preocupación.

"En un momento sí me preocupó. Pero ahora te digo que no, porque él se siente bien porque se alimenta. Él muchas veces dice: 'Fumo para comer, para relajarme y fumo para estar bien'. Y es verdad”, reflexionó la señora en diálogo con Socios del Espectáculo.

“Él no tiene el cigarrillo todo el tiempo, lo fuma cuando lo necesita. No está las 24 horas del día fumando", sentenció.

El conductor del programa, Adrián Pallares, le agradeció a la mujer por su testimonio, pero aclaró que "la marihuana no está legalizada para uso recreativo”.

La mamá de L-Gante fue contundente al revelar si Wanda Nara perjudicó al cantante

La relación de Wanda Nara y L-Gante nuevamente está sobre el tapete, tras el regreso de la mediática al país días pasados y hasta incluso ya se cruzaron al aire en Luzu Tv donde dejaron en claro que entre ellos está todo más que bien.

Es así que hace unas horas Claudia Valenzuela, la mamá del referente de la cumbia 420 habló en profundidad sobre su famoso hijo y su amistad con la mayor de las Nara.

Políticamente correcta, la abuela de Jamaica deslizó que le preocuparía que Wanda Nara esté usando a su hijo, si bien inmediatamente remarcó su Elián es muy inteligente.

¿Te parece que Wanda lo elevó o lo hundió a L-Gante? Muchos dicen que Wanda lo tocó a L-Gante y lo hundió", preguntó si filtro Paula Varela. Pero Valenzuela confió: "No, no siento eso. No sé si lo elevó. Y no creo que lo haya hundido. Él es muy inteligente".

Asimismo, tras la consulta de Rodrigo Lussich sobre sus miedos de que la rubia esté usando al cantante urbano y lo haga sufrir, Claudia Valenzuela admitió sincera y contundente, tal como hubiera respondido cualquier madre: “Sí, eso lo pienso como madre”.