La mamá de Tini incluyó a Rodrigo De Paul en su cábala para apoyar a la Selección argentina

Mariana Muzlera, la mamá de Tini Stoessel, estuvo siguiendo muy de cerca el Mundial Qatar 2022. Mientras pasa sus días en Miami, recibe fotos y videos de su hijo Francisco, quien se encuentra viviendo el evento deportivo desde el país arábigo. Además, no se pierde ninguna de las emisiones y publica el minuto a minuto en sus redes sociales.

Antes del partido de Argentina y Croacia, Mariana usó su cuenta oficial de Instagram para compartir su ritual previo a cada enfrentamiento. A modo de ritual para apoyar a la Selección nacional, prendió una vela al lado de dos camisetas: la de Lionel Messi y la de su yerno, Rodrigo De Paul.

Madre de Tini, publicación en stories de Instagram

Como lo hizo durante cada partido, la mamá de Tini Stoessel también publicó una foto de sus dos hijos luciendo la remera albiceleste cuando asistieron a uno de los primeros partidos de la Selección en Qatar.

RODRIGO DE PAUL LE DEDICÓ UN POSTEO A TINI STOESSEL Y LA DEJÓ EN SHOCK: “NO TE VOY A FALLAR”

Rodrigo De Paul está cada día más enamorado de Tini Stoessel, de quien iba a separarse después del Mundial Qatar 2022, según algunos periodistas. Tras la agónica victoria frente a Países Bajos, la sorprendió con un romántico posteo en el que le expresó todos sus sentimientos y le agradeció por ser incondicional con él.

“Esta foto es después de Arabia... Cuando había más dudas que certezas, vos agarraste al primer avión y te viniste para acá, sin que te importe nada. Cuando muchos se bajaron o repetían boludeces, vos me agarraste la mano y me dijiste que no estaba solo. Gracias por acompañarme, por vivirlo conmigo, por tu fortaleza ante las injusticias y por estar ahí, en silencio pero siempre ahí”, escribió emocionado.

El futbolista reconoció que le hizo una gran promesa a la cantante, que no pudo estar en el encuentro de este viernes porque viajó a Barcelona a grabar un videoclip. “Cuando arrancó esta locura te dije que no te iba a fallar, que me iba a quedar hasta el último día, y acá estamos cumpliendo la palabra. En poco te abrazo, esperame un poquito más... Gracias. Te amo”, cerró.

Fuente: Todo Noticias.