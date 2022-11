Bono de fin de año en Jujuy: "Estamos analizando las posibilidades financieras"

A pocas semanas de que finalice el 2022, el Gobierno de Jujuy aún se encuentra analizando las posibilidades financieras de la provincia para dar a conocer el monto del bono de fin de año.

Si bien, está asegurado que se pagará una suma fija, crece la expectativa para conocer a cuánto ascenderá el pago para los trabajadores de la administración pública.

En diálogo con El Puente Informativo de AM630 - Lw8, el ministro de Hacienda, Carlos Sadir, recalcó: "Estamos analizando y vamos a ver según cómo vayan las cuestiones financieras, cómo van los números nuestros y ahí recién lo vamos a anunciar".

Consultado sobre el bono de fin de año de 200 mil pesos que anunció el Gobierno de la provincia de Santiago del Estero, el funcionario provincial destacó que "el pago de bonos de fin de año depende de la situación financiera de cada provincia. Ocurre que en algunas provincias no se está de acuerdo con la liquidación de bonos porque prefieren que los montos vayan destinados a aumentar el salario. Santiago, no solo este año sino que si uno mira para atrás en años anteriores ha otorgado bonos bastante importantes porque tiene una situación financiera bastante holgada, eso depende exclusivamente de ello y también de la forma en que se han otorgado los aumentos durante el año, pero es muy difícil hacer un análisis muy frío de esa situación porque no la conozco exactamente".

Por otro lado, el ministro de Hacienda adelantó que en 10 o 15 días presentará el Presupuesto 2023 en la Legislatura de Jujuy. "Va ser un presupuesto con una fuerte impronta en la obra pública como también lo fue el de este año y obviamente se enmarcará dentro de las pautas macro fiscales que marca el Gobierno Nacional. Estamos trabajando en los últimos retoques para poder enviarlo. La idea es que la Legislatura lo pueda tratar dentro del periodo de sesiones ordinarias".

Por último, Sadir aclaró que el pago de los salarios del mes de octubre que los agentes de la administración pública de Jujuy empezaron a cobrar este viernes tienen un 12% de aumento y que el salario de noviembre a pagarse en diciembre será liquidado con un 10% de incremento.