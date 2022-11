Jujuy: controlan hospedajes en Humahuaca de cara al Carnaval 2023

En el mes de octubre dos turistas murieron en la ciudad de Humahuaca. Los jóvenes fallecieron por intoxicación por monóxido de carbono, además autoridades municipales y provinciales aseguraron que el local no estaba habilitado y no cumplía con las características de ventilación que correspondía. Tras el conocimiento de este caso, hicieron hincapié en acudir a hospedajes autorizados y no alquilar espacios que no cuenten con los permisos.

A un mes de la muerte de la pareja de turistas, Karina Paniagua como intendenta de Humahuaca explicó que profundizan en controles y avanzan la fiscalización de lugares de cara al carnaval 2023.

"Sufrimos ante el acontecimiento de la muerte de los dos turistas en un lugar que nunca estuvo habilitado y seguimos viendo por las redes sociales que se promocionan lugares que no cuentan con la habilitación correspondiente", señaló Paniagua.

Además, la intendenta solicitó que ante la detección de un lugar que no posea habilitación es necesario hacer la denuncia. "Les pedimos que los turistas que nos vayan a visitar busquen las páginas oficiales de turismo de la municipalidad y accedan al listado de lugares que tienen la habilitación para brindar servicios al visitante", precisó la intendenta.

Te puede interesar: El gobierno de Jujuy acompaña a las familias de los turistas fallecidos en Humahuaca

De cara al Carnaval 2023

Paniagua comentó que en los últimos días avanzaron en reuniones con referentes de comparsas y sectores turísticos pensando en el carnaval 2023. "Venimos con reuniones porque hay mucho que ver, atender y solucionar en diferentes sectores. Tenemos que reforzar habilitaciones y capacitaciones para la gente que brinda servicios turísticos", sostuvo.

La intendenta remarcó que desconocen cuántos lugares funcionan como espacios de hospedaje y no poseen habilitaciones. Sin embargo, especificó: "Hay personas que siguen vendiendo hospedajes e incluso ofrecen casas de familia. Debemos actuar con esta cuestión para no volver a tener hechos lamentables".

Caso de los turistas encontrados muertos en un hospedaje de Humahuaca

El viernes 7 de octubre, dos turistas fueron encontrados sin vida en la habitación de un hostal en Humahuaca. Por esta causa dos personas fueron imputadas e investigan los detalles del hecho.

Te puede interesar: Encontraron los cadávares de dos turistas en Humahuaca

El Ministerio Público de la Acusación informó en la jornada de este domingo con respecto al hallazgo de dos cuerpos sin vida en Humahuaca que se inició la investigación de oficio. De la primera inspección ocular comunicaron que la habitación, en el que se encontraba la pareja, no contaba con ventilaciones de seguridad y además tenía una garrafa y un calefón sin salida al exterior.

Se solicitaron múltiples medidas entre las que se destacan el exámen cadavérico, el análisis de sangre para toxicología, pedidos de informes a diferentes organismos públicos para verificar la habilitación de dicho lugar, sobre el ofrecimiento en Internet de dicho lugar en Humahuaca, datos de las comunicaciones realizadas entre los imputados y las víctimas, entrevistas varias, y se programó la realización de una re-inspección de medidas de seguridad, con la asistencia de un profesional idóneo en la materia, y el abogado defensor de los imputados.

Los imputados conocieron causa de imputación el día sábado, donde se abstuvieron de declarar por el delito de "Homicidio culposo agravado por la pluralidad de víctimas" (art.84 2º párrafo) del Código Penal.