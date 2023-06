Jujuy: trabajadores de buñuelódromo sufren consecuencias de los cortes de ruta

El buñuelodromo de El Carmen es uno de los puntos convocantes en la zona de los diques. Se configura como una parada obligada para quienes visitan los espejos de agua.

En medio de un contexto de protestas, conflicto y cortes de ruta hay consecuencias para los trabajadores del buñuelodromo. Remarcan que hay desabastecimiento de materias primas por la imposibilidad de circular y, además, carencia de clientes.

“Estamos afectados por los cortes y paros que hay, no tenemos nada de gente. Los otros días pasó lo mismo, no se vendía nada. Los turistas no pasan o están en la ruta esperando para pasar, en todos los lugares están con las protestas”, sostuvo Haydee Canchi, una de las dueñas de un puesto del buñuelodromo.

Haydee explicó que también están complicados para abastecerse de materias primas. “No podemos hacer las compras porque demoramos mucho en llegar a los lugares”, sintetizó dando cuenta de su situación.

Sin desconocer el reclamo de quienes efectúan las protestas, Haydee sostuvo: “Cayeron las ventas y tenemos que pagarle al personal, necesitamos que esto se solución porque tenemos familias que mantener”.

Cabe mencionar que por ahora no hubo subas en el precio dela docena de buñuelos. “Vendemos a $1200 los doce”, finalizó la comerciante.

