El dólar blue llegó a los $1.300 para la venta en Jujuy y alcanza un nuevo récord en el año

Este miércoles 22 de mayo el dólar libre llegó a los $1.300 para la venta en las casas de cambio de la capital jujeña alcanzando un nuevo récord en el año. La divisa extranjera anota la cuarta jornada en aumento y genera ruido en el mercado financiero.

En la mañana de hoy la cotización del dólar blue superó el récord de fines de enero en Jujuy, cuando se vendía a $1.255. El alza en el valor de la moneda estadounidense se explica por las medidas anunciadas el último viernes por el Banco Central, de aplicar una nueva baja en la tasa de interés de los plazos fijos.

El comportamiento del mercado paralelo del dólar genera preocupación debido a que se relaciona su incremento a un automático traslado a los precios de los productos en las góndolas de los supermercados y también al precio de los combustibles.

El Gobierno minimizó el aumento del dólar libre: "Que la gente esté tranquila, no tiene nada que ver con los precios"

Casi como ocurre cíclicamente en Argentina, el dólar volvió a ser en los últimos días uno de los temas económicos más importantes en la Argentina. Tanto el paralelo como los financieros parecen haber dejado atrás la tranquilidad de los últimos meses, en medio de las tensiones políticas y la falta de incentivos para los depósitos bancarios en pesos. Ayer, de hecho, la cotización del paralelo alcanzó su precio más elevado desde el 25 de enero y cerró a $1230, con un incremento del 4,25%.

Y, como casi siempre, cuando la cotización de los dólares alternativos comienzan a moverse, el mayor interrogante pasa por saber si habrá traslado a los precios de la economía cotidiana. Sin embargo, el Gobierno descartó de plano hoy esa posibilidad, y hasta minimizó las fluctuaciones.

"La cotización estuvo sin mucha variación durante mucho tiempo. No hay razón alguna para que esto tenga alguna implicación en precios más allá del proceso inflacionario que estamos viviendo por los desajustes que hubo en materia monetaria y fiscal en la Argentina", afirmó hoy el vocero presidencial, Manuel Adorni, al ser consultado en su habitual conferencia de prensa si el Gobierno está alerta ante un posible impacto en la inflación.

Manuel Adorni

Enseguida, el portavoz ratificó esa idea: "Para que la gente esté tranquila, nada tiene que ver la cotización del dólar financiero o el dólar blue con los precios, lo que no quita que la dinámica de precios esté en números altos pero que nada tiene que ver con esto. Cuando no hubo movimiento en el dólar, había inflación. Así que efectivamente no hay relación entre una y otra".

Al cierre de la jornada financiera de ayer, la divisa informal acumulaba un alza de 190 pesos o 18,3% en mayo, por encima de la inflación estimada. Con un dólar mayorista en los 889 pesos la brecha cambiaria alcanzaba el 38,4%, la más amplia desde el 7 de febrero de 2024 (40,9%). La suba reciente también se trasladó a los dólares financieros, con un "contado con liquidación" otra vez en los $1.200, un máximo desde el 9 de febrero. En la apertura de hoy, la cotización del libre volvía a subir y llegaba a los $1240.

"El dólar es un precio más de la economía, no es más que un bien que podés adquirir en el supermercado o un servicio que podés pagar. La diferencia es que el dólar es una activo financiero y tiene algún tipo de reacción diferente a la que pueden tener otros bienes", sostuvo hoy Adorni, quien además aseguró que no va a haber intervención oficial en los mercados para evitar una escalada del dólar.

Más allá del alternativo, los dólares bursátiles también exhibieron alzas en los últimos días. El "contado con liquidación" cerró ayer con una suba del 1,9% a $1.163, mientras que el dólar MEP ganó 2,7% y llegó $1.137, en ambos casos en máximos desde el 9 de febrero.

"La baja de tasas y el crawling peg de 2% mensual para el dólar oficial -el mercado compra que será así hasta julio y después ve un 4% a 5%- no son compatibles con una salida del 'cepo'", señaló un informe elaborado en conjunto por el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) y la consultora Econviews.

El presidente Milei declaró por la mañana durante una entrevista televisiva que no le preocupaba lo del dólar paralelo y explicó que el BCRA publica a diario la compra de reservas, la tasa de interés y el tipo de cambio oficial: "Tengo de impuesto PAIS del 17,5% (para importaciones). Eso le da un tipo de cambio de 1.090 pesos. Ese es lo que es para nosotros (es) el tipo de cambio oficial".