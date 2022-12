Solicitan circular con precaución por presencia de nieve y aguanieve en rutas de la Quebrada y Puna jujeña

La Secretaría de Seguridad Vial solicita circular con precaución por las rutas y caminos de la provincia de Jujuy debido a la presencia de agua, aguanieve y nieve en algunos sectores de la Quebrada y Puna.

En un comunicado, desde Seguridad Vial recalcaron que las rutas y caminos que atraviesan las localidades de Coranzuli (Susques); Mina Pirquitas (Rinconada); Cusi Cusi (Rinconada), Cieneguillas (Santa Catalina) y El Aguilar (Humahuaca) presentan nieve y aguanieve, por lo que recomendaron circular con precaución.

Otros sectores afectados por las inclemencias climáticas son: Ruta Nacional Nº40, que atraviesa gran parte de la Puna de Jujuy, y Ruta Nacional Nº9 en el tramo que corresponde a la localidad de Tres Cruces.

“Se informa a los sres. conductores, debido a la razón antes nombrada se recomienda transitar con precaución por mencionadas rutas y caminos que atraviesan dichas localidades tomar los recaudos necesarios, reducir la velocidad, manteniendo la distancia apropiada de frenado, respetando la señalizaciones viales”, cierra el informe.

La nieve sorprendió a los jujeños de la Puna y Quebrada

En horas de la noche, la nieve sorprendió a los jujeños de la Puna y Quebrada, quienes empezaron a mostrar en redes este clima poco habitual en esta época del año. Cabe destacar que en la jornada del jueves por la noche los vecinos de Abra Pampa también fueron sorprendidos por la nieve después de 20 años.

Nieve en Vara - Humahuaca

Natalia Apumaita, docente de la Escuela rural Nº 115 Amero Luis Rusconi de Varas ubicado en Humahuaca, compartió las postales de manto blanco que cubrió la #escuela y los alrededores. Además en diálogo con La Primera Hora de AM630 - Lw8, explicó: "Nos levantamos temprano y ya estaba todo nevado, blanquísimo, está hermoso, pero hace mucho frio".

Luego agregó: "Hace días atrás estuvo granizando un poco, pero hoy amaneció todo blanco" y continuó: "estamos rodeados por los cerros totalmente nevados, hay casas muy dispersas, pero no hay gente afuera. Hay pocos niños que salieron a ver la nieve, pero hay muy poca gente".

La docente explicó que horas antes de la medianoche no se veía nieve, pero "me levanté como a las 5 de la mañana porque hacía mucho frío y me di con la sorpresa de que estaba todo blanco. Por estas horas no cae más nieve, pero hace mucho frío. La verdad me sorprende porque yo soy de San Salvador y sé que allá hace calor".

Cayó nieve en Abra Pampa en el inicio de diciembre

La geografía de Jujuy siempre sorprende y lo que ocurre en la noche de este jueves en Abra Pampa es un ejemplo de ello: cayó nieve en el inicio del mes de diciembre y a solo 20 días del comienzo del verano en esta región del mundo.

Las imágenes que llegaron a Somos Jujuy muestran que las calles, los autos, los árboles y las casas de la Siberia argentina se cubrieron con un manto blanco, sorprendiendo a los lugareños.