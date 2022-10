1 de cada 8 mujeres tendrá cáncer de mama a lo largo de su vida

Se termina el mes décimo del año y con él la concientización del cáncer de mama. Las clínicas dejarán de regalar mamografías y los descuentos para realizártelas quedarán sin efecto. Las maratones se llamarán de otra forma y las fundaciones que insisten en los porcentajes de enfermas dejarán de salir en los medios de comunicación.

Obviamente que octubre es muy importante para que este flagelo tome protagonismo, pero parece que esta enfermedad sólo existe durante estas semanas.

El problema no es que las mujeres estamos poco informadas, que puede ser que sí, sino que creo que la cuestión radica especialmente en que el corazón y la cabeza están dedicados a ocuparnos del resto de la familia y no de nosotras mismas.

Así que con esta columna periodística suplico a los hombres que conviven con las chicas que se pongan las pilas para recordarnos que la prevención salva vidas. Sé que es muy feo pensar que las jujeñas formamos parte de unas listas con porcentajes poco alentadores, sin embargo, a esta altura del partido, es tiempo para que enfrentemos la realidad y nos dejemos de tabúes absurdos.

Son muy duras las siguientes afirmaciones pero claro está que esa frase de “a mí no me va a tocar” ya quedó bastante ridícula. Sólo basta preguntar en el barrio y las respuestas abruman.

Argentina es el segundo país con la tasa de mortalidad más alta de cáncer de mama en Latinoamérica. 15mujeres mueren por día a causa de ello en nuestro país y anualmente se diagnostican 21.500 casos, lo que equivale a casi 60 por día.

Es una enfermedad democrática. No discrimina ni por raza ni bolsillo. Afecta a mujeres de más de 40 años en su mayoría, y se estima que 1 de cada 8 lo desarrollará ya que el 80% de los casos es esporádico y sólo un 10% es debido a antecedentes familiares. Así que ninguna quedaría libre por más que piense que su genética está vacía de tumores.

Si bien 9 de cada 10 casos son curables detectados a tiempo, todavía más del 30% es detectado en etapa avanzada. Y Jujuy no es una provincia que pueda estar orgullosa ya que muchas de nosotras no estamos obedeciendo y en pandemia... ni les cuento. Más de la mitad de las mujeres no aparecieron por el consultorio por miedo a contagiarse de COVID mientras que el cáncer avanzaba.

Si alguna de las lectoras se está asustando, de poco sirve, pues el miedo no se extingue escondiéndolo y como decía mi suegra: “Dejá de preocuparte y ocupate.” Aunque noviembre se avecine... Siempre es el momento perfecto para realizarse una mamografía.