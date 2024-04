Adoctrinado por la universidad pública

Fui adoctrinado por Alejandro Kaufman.

Fui adoctrinado por Fernando Castillo.

Fui adoctrinado por Alejandra García Vargas.

Fui adoctrinado por Juan Guzmán, Facundo Villanueva, Reynaldo Castro y algunos más.

Fui adoctrinado por Theodor Adorno y Max Horkheimer cuando empecé a leer.

Fui adoctrinado por Stuart Hall y Michel Foucault cuando seguí leyendo.

Fui adoctrinado por Paul B. Preciado, Walter Benjamin, Fredric Jameson y Eduardo Grüner cuando tuve la insolencia de seguir.

Ahora me adoctrinan Leila Guerriero, Fernanda Melchor, Elvira Orphée, Cristian Alarcón y Pedro Lemebel.

Los dueños de todo saben que estudiantes y trabajadores pensando son un peligro. Podrían mejorar sus condiciones de vida y eso no puede ser. Para quienes hablan en nombre de la libertad todo lo que no sea competencia, concentración, explotación y acumulación no puede ser.

Por algo para cierto Presidente de extrema derecha las universidades nacionales son sinónimo de adoctrinamiento.

¿Y si alguien dice lo contrario? Tiene razón.