La economía informal, un problema de 40 años en San Salvador de Jujuy

Las celebraciones de fin de año y la festividad de Reyes Magos impulsan el consumo y favorecen al comercio. Este crecimiento profundiza aún más la situación de la economía informal que atraviesa a la ciudad de San Salvador de Jujuy.

La economía informal, conformada por tareas que tienen valor de mercado, podrían incrementar los recursos en materia de impuestos si obviamente se registraran y así hacer una contribución de equidad, frente al comercio formal.

En San Salvador de Jujuy emerge un formidable cuadro de actividades informales con fuerte presencia en la estructura de la ciudad. Estos conglomerados reordenan las diferencias y las desigualdades, pero no las han eliminado.

Desde 1983 hasta la fecha han transitado 41 años de vida en democracia y asistimos a la misma escena: manteros versus comerciantes formales. En condiciones normales el sector informal se reduciría lentamente, de acuerdo al nivel de desarrollo de las economías, pero esto no pasa en San Salvador desde hace cuatro décadas.

En este sentido, la ciudad vive un presente perpetuo: comerciantes taponados por la escenografía mantera/ambulante y presionados por una batería de costos de todo tipo y tamaño.

Esta cultura de lo informal, más la indiferencia del orden jurídico, lograron que estas prácticas ilegales se conviertan en legales, ya que las ordenanzas vigentes no se aplican con constancia y, si no hay constancia, no hay progreso.

El impacto y la persistencia de la actividad informal en las economías en desarrollo, son una piedra en el camino hacia el desarrollo sostenido.

Desde el sector empresario consideran que “desde el Estado no se ha hecho lo suficiente para incentivar a los sectores que pretenden iniciar una actividad económica. El sistema con altos impuestos, cargas y trámites burocráticos interminables los desincentiva y los catapulta en la informalidad. La paleta económica completa está cooptada por actividad no registrada. En algún momento se intentó levantar la voz sobre este tema pero hoy se ha transformado en una amenaza para nuestra supervivencia”.

Este sistema de comercialización genera un choque constante entre dos derechos: el derecho al espacio público y el derecho al trabajo. El fenómeno está naturalizado y consolidado en Jujuy.

Pero además, hay como una suerte de florecimiento de una subcultura que no es propia de los jujeños, se ha instalado deliberadamente en las calles de la ciudad y que ha enviciado la actividad económica de cientos de comerciantes que cumplen con sus obligaciones dentro del marco de la ley.

Frente a ello, surgen reclamos genuinos como el de puesteros del Mercado Municipal, ubicado en inmediaciones de la avenida José de la Iglesia, quienes amenazan con no pagar los cánones correspondientes a sus puestos en reclamo por las ocupaciones ilegales que rodean el perímetro del mercado.

La consolidación de esta actividad informal no hace más que confirmar la falta de presencia del Estado para mediar en estas situaciones. Hacen falta nuevas ideas para regular y solucionar definitivamente este problema, nuevas formas de pensar la ciudad y dar un marco para la convivencia pacífica y productiva en el espacio público que nos concierne a todos.