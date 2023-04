Por qué se demoró siete años la obra de la maternidad del hospital Snopek

Los 10 millones entregados a principios de diciembre de 2015 de una partida presupuestaria que tenía el Presidente de la Legislatura de Jujuy al hospital Ingeniero Carlos Snopek no fue una ficción.

En una nota publicada en El Tribuno de Jujuy el 6 de enero de 2016, la directora del nosocomio declaraba que las obras en el hospital "Ing. Carlos Snopek" de Alto Comedero continuaban paralizadas, mientras que la demanda en materia de salud crecía en el sector.

De la misma manera, la directora informaba que los diez millones donados por ex vicegobernador Guillermo Jenefes del presupuesto de la Legislatura provincial eran sumamente necesarios para construir el área de internación y mejorar la calidad del servicio, y aseguraba que el dinero se depositó en una cuenta bancaria pero que no podía ser utilizado, ya que el Tribunal de Cuentas no informaba el destino del dinero.

"Se necesita un hospital de mayor complejidad, tenemos una obra de internación que en este momento se encuentra paralizada desde hace dos semanas; esto se informó al Ministerio de Salud para que sepan la gravedad del asunto. Es un área que necesita ese dinero", dijo la directora.

"Estamos esperando que el Tribunal de Cuentas destrabe el dinero y tome conciencia de la necesidad de nuestra área. También que las autoridades piensen que Alto Comedero tienen muchas necesidades y que hay una población que crece a pasos agigantados y necesita estabilidad y salud", finalizó.

Es la propia Legislatura la que revisó la entrega y los fondos no fueron distribuidos. Finalmente, no se construye el área de maternidad y se demora siete años en concretarse, cuando los 10 millones de pesos, en ese momento 800.000 dólares, podrían haber logrado que esa obra se termine en tres meses.

Es necesario exponer esto ante las declaraciones del ex ministro de Salud en donde afirmó que los recursos nunca entraron al ministerio cuando si ingresaron y fueron devueltos a pedido de la Legislatura, que entendió que los recursos eran de la Legislatura y no de esa cartera ministerial.

En síntesis, fueron siete años los necesarios para terminar la maternidad que se podría haber finalizado en tres meses. Esto no ocurrió porque nunca se entendió que el bien común es para lo que el pueblo elige a sus representantes, y en ese entonces el vicegobernador estaba facultado para hacer la donación de una partida destinada a presidencia en el presupuesto.

Dr. Guillermo Jenefes