Rechazo del DNU en el Senado: es necesario hacer lo correcto y no lo que sea fácil

A pesar de que desde el oficialismo la caída del controvertido DNU no se ve como una derrota política, la votación resultó con 42 votos negativos, 25 afirmativos y 4 abstenciones. Esto ocurrió en la sesión del pasado jueves que habilitó la vicepresidenta provocando malestar en el despacho de Javier Milei. Recordemos que a pedido del jefe del bloque libertario Ezequiel Atauche se votó una moción de orden para postergar el tratamiento, pero la iniciativa no fue viable.

El rechazo del Senado impactó en la Casa Rosada, desde donde el último miércoles venían activando llamados a gobernadores pidiendo que convenzan a sus senadores, para que acompañen la iniciativa del ejecutivo nacional. Las operaciones no dieron los resultados esperados de modo que ya se esperaba el resultado que finalmente se produjo.

Desde la Casa Rosada, tras la caída del DNU comenzaron los rumores de una supuesta “conspiración” de la vicepresidenta para desestabilizar al gobierno de Javier Milei a lo que Victoria Villarruel respondió: “No me voy a convertir en Cristina Kirchner”.

Desde el entorno de Villarruel explicaron que, cuando se inicia el periodo ordinario, la titular del Senado ya no tiene margen para no incluir la discusión del decreto sobre tablas y porque además, esa situación no terminada obturaría el resto de los temas. El mismo día de la sesión, senadores de la oposición le reconocieron a la presidenta de la Cámara Alta, haber mantenido la sesión a pesar de la presión.

El instrumento 70/23, no registra antecedentes por su magnitud. Mediante su implementación, se derogaron más de 30 leyes y se modificaron unas 300. El dato a tener en cuenta es que dese 1994, ningún DNU fue declarado inválido por el Congreso.

En esta Argentina, llena de “cepos” y de “mordazas”, lo que pretende el decreto de Milei dictado el 21 de diciembre pasado, es la derogación de leyes inviables para el país. El DNU termina con la Ley de Alquileres, la Ley de Góndolas y la Ley de Abastecimiento. Pero además, impulsa la liberación de los precios de las prepagas, el cobro de intereses punitorios sin regulación ni topes para las tarjetas de crédito. En otro orden, habilita las privatizaciones y modificaciones en la Ley de Medios y de Argentina Satelital, entre otras cuestiones.

El conflicto se sustenta además sobre el debate de si el decreto es constitucional o inconstitucional. El Senador radical Martín Lousteau, recordado como el creador de la famosa Ley 125 como ministro de Economía de Cristina Kirchner y que llevo al país al borde de una “guerra” civil en 2008, sostuvo que efectivamente el decreto presidencial es inconstitucional. Según fuentes bien informadas del ámbito judicial, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, puede determinar que es o no es Constitucional.

Independientemente de la crónica de los hechos, aquí hay otros tres elementos a destacar. En primer lugar, la actitud de la vicepresidenta Victoria Villarruel quien se mantuvo firme en términos republicanos respetando las normas. En segundo lugar, el error cometido por los asesores del presidente quienes le sugirieron la redacción de un comunicado, sugiriendo cierta actitud desestabilizadora a sectores políticos del Senado con una clara intención de involucrar a Villarruel. En tercer lugar, el grupo de senadores que defienden la máquina de impedir desde hace 20 años y que se han convertido en los socios del fracaso argentino.

En esta nueva Argentina, es necesario hacer lo correcto y no lo que sea fácil. Lo correcto fue lo que decidió la vicepresidenta. Lo fácil fue el intento de la Casa Rosada para que Villarruel se salteara las normas y patear el tratamiento del DNU para más adelante con la promesa de que iba a tener cobertura jurídica, frente a posteriores presentaciones judiciales en contra de sus decisiones. La señora prefirió respetar las normas. Lo fácil también fue decir no a una herramienta fundamental para transformar la economía argentina y presentarla como algo normal ante el mundo.

El presidente Javier Milei dijo que “el DNU sigue vigente y, sobre lo que pueda ocurrir en la Cámara de Diputados, nosotros ya hemos tenido resultados positivos”. Milei dijo además que “el rechazo abre dudas sobre el Pacto de Mayo”.

Cabe recordar, que en su discurso en la Asamblea Legislativa, Milei habló de acuerdo o confrontación. “Los senadores no han demostrado ir por el camino del acuerdo”, sostuvo el presiente.