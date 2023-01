Reforma Constitucional (Parte 1)

En Mayo, junto con las elecciones provinciales se elegirán convencionales constituyentes, quienes tendrán la gran responsabilidad de reformar la Constitución Provincial. La actual Constitución es de 1986, anterior a la reforma constitucional de la nación de 1994.

En estas elecciones, quienes elijan electores deben tener presente que está Constitución no es para darle al gobierno de Morales una ley que le permita la suma del poder público, sino para reafirmar nuestra democracia defendiendo la independencia de los tres poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial. Deben saber que será una norma para más de 30 años y hay que adecuarla a la Constitución Nacional para que se obtenga la unidad provincial, nuestra paz interior, el bienestar general y se afiance la justicia; teniendo siempre presente que los funcionarios de los tres poderes deben ejercer su función para que la gente viva una mejor y libre democracia.

Por ello, los constituyentes deben ser hombres de la democracia y no “levantamanos” de un partido. Esta oportunidad se da muy pocas veces en la historia y allí no hay radicales, peronistas, ni izquierdas o derechas, sino hombres y mujeres que con sabiduría e inteligencia piensen una nueva Constitución sin ventajistas, con sólidos principios de la democracia que permitan respetar la dignidad de la gente y la transparencia de las instituciones.

No es un trámite más, es para dictar una ley suprema para todos, y ello dependerá no de una pertenencia política sino de verdadera sabiduría y experiencia de los participantes, los que deberán dictar la mejor Constitución para Jujuy y no solo para el gobierno de turno.