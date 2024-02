Sesión Semanal #06: de Pez a Brittany Howard

⏯️ Pez - Santa Marta

A cinco meses del lanzamiento de “Ion”, sú último disco, la banda liderada por Ariel Minimal publicó “Santa Marta”, un nuevo sencillo con dos canciones: “Adiós mundo cruel” y “Pude haber dicho que no” con la participación en teclados de Juan Ravioli en el primer tema. “Pez siendo Pez”, publicó la banda sobre el nuevo lanzamiento.

⏯️ Helado Negro - Phasor

Roberto Carlos Lange, en su alter ego Helado Negro, presenta "Phasor", su octavo álbum, influenciado por los paisajes rurales de Carolina del Norte y explora temas como la montaña, el cielo, la suerte, los problemas y el amor. El lanzamiento estuvo acompañado de la publicación de un cortometraje sobre todo lo que rodea al disco.

⏯️ Iron & Wine - You Never Know

Iron & Wine regresa con "Light Verse", el primer álbum tras siete años del proyecto del barbudo Sam Beam, que tiene fecha de lanzamiento para el próximo 26 de abril. El nuevo trabajo cuenta con las puntillosas armonizaciones a las que nos tiene acostumbrados y contará con la colaboración de la gran Fiona Apple en uno de sus temas. Este es el primer sencillo, "You Never Know".

⏯️ Mk.gee - Two Star & the Dream Police

Luego de girar con Bon Iver y Boygenius, el multiinstrumentista presentó su disco debut en el que fusiona folk y R&B con ritmos eclécticos y sonidos digitales que por momentos nos harán dudar si nuestros auriculares están fallando. Las guitarras tienen un sonido único que le da una identidad particular a todo el disco

⏯️ Brittany Howard - What Now

Brittany Howard lanzó su segundo disco en solitario con un título que refleja la incertidumbre con la que atravesamos nuestros días. La líder de Alabama Shakes contó en entrevistas que cada canción es un universo propio construido alrededor de sus emociones. En el nuevo disco se atrevió a jugar con nuevos géneros y su particular voz está presente