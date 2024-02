Sesión Semanal #07: de Jorge Drexler a Vampire Weekend

⏯️ Jorge Drexler - Derrumbe

El cantautor uruguayo lanzó "Derrumbe", una nueva canción creada especialmente para la serie mexicana de Netflix, "Todo va a estar bien". La emotiva canción de poco más de dos minutos explora la analogía de una relación que se desmorona con la imagen de una casa que se derrumba. Describe la experiencia de intentar salvar algo mientras todo se desmorona

⏯️ Grandaddy - Blu Wav

Grandaddy, la banda californiana de culto liderada por Jason Lytle, publicó su sexto álbum de estudio, "Blue Wav". Un mix de indie-pop con matices de folk, country y bluegrass, con canciones de medio tiempo y videos bizarros

⏯️ Hermanos Gutiérrez - Sonido Cósmico

Los Hermanos Gutiérrez, el dúo ecuatoriano-suizo integrado por Estevan y Alejandro Gutiérrez, anunció su próximo álbum, "Sonido Cósmico", producido por Dan Auerbach, líder de The Black Keys. El álbum promete una evolución en su sonido, fusionando cumbia, salsa y música electrónica. Se lanzará el 14 de junio

⏯️ Idles - TANGK

Idles lanzó "Tangk", el nuevo álbum de los “punks” oriundos de Bristol. Para el video de uno de los sencillos, “Grace”, utilizaron inteligencia artificial. Emularon el video de “Yellow”, de Coldplay. Incluso Chris Martin se ofreció a ayudar a entrenar a la IA para que parezca que es él el que canta la pista caminando por la costa.

⏯️ Vampire Weekend - Capricorn

El regreso de Vampire Weekend está confirmado con su próximo álbum, "Only God Was Above Us", que se lanzará el 5 de abril. La banda lanzó hoy dos adelantos: "Capricorn", que tiene una atmósfera pop y "Gen-X Cops", con un sonido más característico de la banda y recuerda al clásico "A-Punk". Promete