Sesión Semanal #08: de MGMT a Nadine Shah

⏯️ MGMT - Loss of Life

MGMT regresa con "Loss of Life", su primer álbum de estudio desde "Little Dark Age" de 2018. El álbum de 10 pistas incluye sencillos como "Mother Nature" y "Dancing in Babylon" con Christine and the Queens.

⏯️ Hurray for the Riff Raff - The Past Is Still Alive

El nuevo álbum de Alynda Segarra con Hurray for the Riff Raff fue grabado un mes después de la muerte de su padre. Colaborando con artistas como Conor Oberst, el sencillo principal "Alibi" es una súplica que captura la profundidad de la pérdida. Un sentido que atraviesa todo el disco.

⏯️ Real Estate - Daniel

"Daniel" es el sexto álbum de estudio de los referentes del género indie. Incluye el pegajoso sencillo "Water Underground" con un video inspirado en "Las Aventuras de Pete & Pete” y otros sencillos como "Haunted World" y el último "Flowers".



⏯️ Rod Stewart & Jools Holland - Swing Fever

Aunque parecen improbables, la conexión entre Rod Stewart y Jools Holland se dio cuando el cantante, insatisfecho con su proyecto de estándares americanos, llamó a al pianista para unir fuerzas. El álbum, una exploración conjunta de 13 canciones, rinde homenaje a sus orígenes compartidos y marca el inicio de una colaboración que durará

⏯️ Nadine Shah - Filthy Underneath

"Filthy Underneath" de Nadine Shah es un viaje musical que refleja luchas personales. El toque hábil de Shah mezcla narrativas íntimas con ritmos inspirados en sonidos no occidentales