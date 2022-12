The Smile y la energía del vivo

The Smile, el trío integrado por dos Radiohead, Thom Yorke y Johnny Greenwood, junto Tom Skinner, baterista del grupo de jazz Sons of Kemet, publicó esta semana un álbum en vivo. Se trata de la presentación del disco debut, A Light for Attracting Attention (2022), en el Festival de Montreux, en julio de este año.

El disco en vivo reúne 7 de las 17 canciones que tocó el grupo esa noche. Las inspiradas y ajustadísimas interpretaciones hicieron que los temas ganen fuerza en el vivo: la voz de Yorke en un gran momento; Greenwood con dosis justas y sutiles de sus guitarras y Skinner acoplándose majestuosamente a la legendaria dupla.

The Smile at Montreux Jazz Festival July 2022, es el nombre completo del álbum. Abre con la hipnotizante Pana-Vision, seguida por la enérgica Thin Thing, que recuerda por momentos a los puntos más enérgicos de In Rainbows (2007). A la intrincada batería de The Opposite le sigue la etérea Speech Bubbles en la que Greenwood hace de las suyas e inclusive toca un arpa.

Algunos momentos de improvisación conectan Free in the Knowledge y Hairdryer. Le sigue el pegadizo groove de The Smoke y el disco cierra bien arriba con la rabia de You Will Never Work In Television Again.

Un buen ejercicio sería escuchar primero el disco de estudio y luego la presentación de esos temas en vivo, para tomar así relevancia de la energía que ganan.



THE SMILE AT MONTREAUX JAZZ FESTIVAL JULY 2022