Fernández cruzó a Patricia Bullrich por los BRICS: "Ojalá que no sea presidenta, porque no entiende lo que dice"

El presidente Alberto Fernández hizo declaraciones en las que defendió la decisión por la que Argentina se convirtió en nuevo socio de los BRICS . Cruzó a la candidata a presidente de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, quien dijo que si es electa sacaría al país del foro de naciones emergentes. "No entiende lo que está diciendo, la política exterior no tiene ideologías", señaló el Jefe de Estado.

Este jueves se confirmó que la Argentina ingresará al BRICS, el foro de países emergentes que integran Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. El tema se coló en la campaña, al ser Bullrich la figura que hizo alusión a esa medida durante el Consejo de las Américas que se desarrolla en Buenos Aires. El Presidente respondió a las declaraciones de la referente opositoria, al ismo tiempo que habló del éxito electoral de Javier Milei en las PASO, el acuerdo con el FMi, las medidas de salarios que tiene entre bambalinas el ministro Sergio Massa, entre otros temas.

Alberto Fernández criticó a Patricia Bullrich por los BRICS

En una entrevista con Radio Perfil de este jueves, Alberto Fernández salió al cruce de los dichos de Patricia Bullrich sobre la postura ante el BRICS. “Ojalá que no sea presidenta, porque no entiende lo que está diciendo", dijo el mandatario. Y agregó: "La política exterior no tiene ideologías, tiene intereses”.

Horas antes, el propio Presidente había confirmado la novedad a través de un breve video que difundió en sus redes sociales. Allí brindó un mensaje al país tras confirmarse el ingreso de la Argentina a los BRICS. "Ser parte de los BRICS nos fortalece", sostuvo el jefe de Estado desde la Quinta de Olivos. "Este ingreso es una nueva oportunidad para la Argentina", completó. El anuncio se da un día después de la confirmación del desembolso del FMI, que trae un alivio a las reservas del BCRA. La noticia se confirmó durante la madrugada local, mientras se desarrolla la cumbre de países emergentes en Johannesburgo, Sudáfrica.

Elecciones 2023: Alberto Fernández habló de Javier Milei

En otro momento de la entrevista, Alberto Fernández analizó los resultados de las PASO donde se vio un fuerte avance del voto al candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei. El mandatario buscó explicaciones y justificó el crecimiento de esa figura política. "Mucha gente no encontró satisfechas sus necesidades en estos años, sumado a la pandemia y la guerra en Ucrania que complicó el contexto. Es un combo de cosas que genera desánimo en la sociedad", planteó.

Según el Presidente, "con un discurso de antipolítica Milei logró captar el pesimismo de la ciudadanía, encontró en él un canal para expresar el desánimo y eso lo entiendo", expresó. "En esa dinámica colectiva está presente el desastre que dejó Mauricio Macri, lo tenemos muy presente, eso nos condiciona y nos limita, algo que se vio reflejado hasta recién con la deuda del FMI que negoció Sergio Massa", agregó.

Para Fernández,"Milei pudo capitalizar el mejor desánimo" de la gente, a la que le muestran "que votar a un candidato antisistema pueden encausar los problemas", enfatizó. En paralelo, cuestionó las propuestas de salud y educación del candidato libertario: "El sistema de vouchers es uno de los sistemas más cuestionados en el mundo. Está en debate que el Estado deje de intervenir en la salud pública. El primer tema que tenemos que entender es que está en riesgo la Argentina, allí está el verdadero tema de debate, tenemos que poner el esfuerzo en mantener los derechos", reflexionó.

Inflación, devaluación, Massa y el desembolso del FMI

"Soy conciente que hay gente que la está pasando mal, que la inflación come los salarios", destacó Alberto Fernández. En esa línea le dedicó también una serie de críticas a JxC. "Los que ahora dicen que tienen la solución para eliminar la inflación, son los mismos que me dejaron 54% de inflación cuando asumí", dijo en referencia al gobierno de Mauricio Macri.

Fuente: Ámbito