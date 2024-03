Cami Mayan habló por primera vez sobre su separación de Alexis Mac Allister

Cami Mayan abrió su corazón después de un año y dio detalles inesperados sobre su separación que dejaron muy mal parado a Alexis Mac Allister.

En esta misma línea la influencer hizo fuertes declaraciones sobre la ruptura con el campeón del mundo en Luzu tv, en el programa streaming “Patria y familia”.

Además, Cami Mayan contó en qué momento se enteró de que su expareja Alexis Mac Allister comenzó a convivir con su actual novia, Ailén Cova.

“La separación fue en persona, no por whatsapp o por teléfono. Soy dejada... Él se tenía que volver allá como a reincorporarse, entonces nada, ya era casi fin de año y fue medio raro porque yo no estaba en mi casa con todas las cosas, y me tuve que plantear qué hago... Yo estaba con el perro allá”, relató la joven.

“Él esperaba que yo vaya, agarrara mis cosas y me fuera al otro día. Hasta que él no me vio llorando a mil y diciéndole 'no sé qué hacer' no dijo 'ah, ok. Tengo que ser un poco más empático”, recordó.

“El momento que peor la pasé fue ahí porque estaba sola, igual no me arrepiento, pero era muy feo saber que había otra persona. Yo estaba triste, pero no le podía ir a decir tipo 'che, (Alexis) ¿me das un abrazo?'”, sumó Cami Mayan.

“El segundo fin de semana, una semana que yo había dejado mi casa de Brighton, un mes de separarme, me llega un mensaje y ahí me entero de que había una persona en mi casa con mi perra y mis cosas”, agregó.

Para finalizar, sumó: “Yo dije me voy a Argentina y después puedo volver para acá. Yo inocente pensé que cuando iba a llegar acá iba a hacer todo amor y paz y que iba a estar contenida por mi familia, pero nada que ver. Yo no sabía todo lo que me enteré al llegar acá, fue todo un caos lo que viví”.