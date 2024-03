Cinthia Fernández arremetió contra Daniel Osvaldo tras su dramático pedido de ayuda: "Manipulación"

“Yo sé que voy a salir y que voy a volver a ser el de antes. Aún no entiendo como llegué hasta acá, la verdad”. Con esas palabras Daniel Osvaldo apareció en la madrugada de este miércoles y compartió a través de un video en su Instagram el duro momento que atraviesa ya que padece depresión y adicciones .

Todo se dio luego de que comunicara en los medios su separación de la periodista Daniela Ballester, con quien entabló un vínculo durante los últimos meses. En ese sentido, Osvaldo decidió abrir su corazón y pedir ayuda pública ante los problemas de salud mental y la enfermedad por adicciones que está transitando.

Si bien, hasta el momento de la publicación de esta nota, ninguna de las exparejas de Daniel se proclamó públicamente al respecto, otras figuras del espectáculo y el deporte salieron a apoyarlo. Aunque, por lo contrario, hubo otras que estuvieron en contra de sus palabras y quien sí salió a cuestionarlo y a ponerse en el lugar de sus exmujeres fue Cinthia Fernández.

”Che al rockstar víctima hay que decirle que debería imaginarse la depresión que tuvieron las madres de sus hijos cuando las dejó sin ayuda alguna”, comenzó diciendo la influencer a través de su cuenta de X indignada por el comunicado que emitió Osvaldo, aunque sin mencionarlo.

“Ni hablar sus hijos. Encima tuvo suerte de las madrazas que le tocó para ellos, y que agradezca que ellos no muestran los tratos hacia su propia sangre y sus respectivas madres”, agregó.

Además la bailarina sumó los hashtags ”#acting, #manipulación, #todosiguales, #ponele y #cinismo” junto con la frase: “Para la joda siempre disponible pero ¿de money y time (plata y tiempo)?” y se mostró en desacuerdo con las declaraciones del exdeportista.

EL MENSAJE DE DANIEL OSVALDO

El futbolista que representó a la selección italiana publicó un video de casi 10 minutos en el que hizo una extensa explicación de la situación que está atravesando y por la que se ve afectado. “Quiero hacer este video para aclarar algunas cosas y hacer algunas confesiones sobre mi vida, sobre mis decisiones”, dijo el ex atacante de Boca Juniors en el inicio de su relato.

“Es difícil para mí hacer este video porque... Nunca hice algo así. Pero creo que llegó el momento porque estoy bastante desesperado y no la estoy pasando muy bien para nada. Primero y principal, quiero aclarar que lo que dije sobre Daniela es mentira. Lo dije en un estado de enojo y de ceguera. Y estoy muy arrepentido porque seguramente mi dicho le haya traído problemas a ella en su trabajo y en su vida”, explicó el ex futbolista de 38 años en relación a su reciente noviazgo.

Acto seguido, Dani se sinceró y habló de los problemas de salud que atraviesa y que lo hicieron recaer en diferentes adicciones. “No sé si será un pedido de ayuda o si simplemente tengo la necesidad de hablarlo porque hace mucho tiempo que vengo lidiando con una depresión muy grande. Esa depresión me hizo caer en en algunas adicciones, alcohol y drogas. Y la verdad es que estoy en un momento en el cual mi vida se me está yendo de las manos. Y bueno, lo quería contar y compartirlo con ustedes. Estoy con tratamiento psiquiátrico tomando medicaciones. Tengo una enfermedad muy específica. Falta de autoestima, depresión. Muchas veces vuelvo a caer en mis adicciones. Por enojo he caído en la autodestrucción y eso destruye también a la gente que está a mi alrededor. Prácticamente vivo solo, encerrado en mi casa”.

Y continuó: “No salgo a ningún lado, no hago nada productivo por mi vida y no me dan ganas a veces ni de levantarme de la cama. No me dan ganas ni de bañarme a veces. Les quiero contar todo esto. ¿Por qué? Y creo que la única manera de la cual yo pueda salir es que. Que realmente se entere la gente de lo que me está pasando. Y como le dije antes, he caído en adicciones muy feas que solo llevan a que mi depresión sea cada vez más grande. Esto me hizo alejarme de gente que que me quiso mucho, que me quiere mucho, que yo también quise y que quiero mucho. Eso me hace no tener ganas de ver a mi familia, de no tener ganas de compartir cosas con mis hijos”.

Fuente: Infobae.