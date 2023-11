Marcelo Tinelli confesó la táctica que usó para seducir a Milett Figueroa

Marcelo Tinelli blanqueó su romance con Milett Figueroa . Luego de varios rumores, terminó por confirmar que la conoció en persona a mediados de agosto, en un evento que se realizó antes del estreno del Bailando 2023.

Según contó este miércoles en El diario de Mariana (América), ese día el conductor sintió una gran atracción por la modelo peruana. Luego de ese flechazo, decidió escribirle y reveló cómo fueron esos primeros mensajes para lograr conquistarla.

“Lo que me pasó con Milett desde el primer día que la vi no me había pasado con otras personas. Cuando vos 'matcheas' con alguien se vuelve diferente”, expresó Marcelo. Incluso, contó que durante ese evento para hacer la foto del Bailando, hubo “una mirada” entre ellos que fue clave. “Entró y se rió”, explicó.

Por eso decidió entablar un contacto con Figueroa. “Yo di el primer paso. Tengo una persona, que es amiga ya hace mucho tiempo, es Papelito de Perú, quien justamente la trajo”, detalló Tinelli. Y sumó: “Entonces le escribí y le dije si me podía pasar el número de ella”.

Su primer mensaje luego de verla en el evento fue: “Hola, Milett”. Luego, Marcelo explicó cómo fueron sus maneras de acercarse aún más a la participante del certamen de baile. “Le ponía corazones, la likeaba pero no me daba para fueguitos, me parecía medio desubicado. Le escribí y le puse 'me encantó verte en la foto. Me encantó conocerte'”.

Así fue el primer beso en TV de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa

El acercamiento sucedió mientras el Bailando 2023 (América) se transmitía en vivo. Durante un momento de la noche, Tinelli se dirigió detrás de escena, se cruzó con Figueroa en los pasillos y no dudó en demostrarle su amor ante las cámaras que lo perseguían.

Previo al romántico beso, Marcelo había subido una historia a su cuenta de Instagram, donde reconoció que se está “dando la oportunidad” de conocer a Milett. Además, luego de que la modelo bailara en la pista, Pampita los acorraló con una picante pregunta para que ambos contaran más sobre la relación que están viviendo.

Incluso, el video del momento en que el conductor se acercó a la participante también fue compartido en la cuenta de Twitter de LAM. Allí, varios usuarios manifestaron su desconcierto y dejaron en claro su opinión sobre el amorío. “¡Me encanta esta pareja!”, comentó un internauta.

Sin embargo, la mayoría se mostró indignada por este romance y lanzaron todo tipo de mensajes. “Nada me interesa menos que esta relación”, “¿Una más parecida a Guillermina (Valdés) no había?”, “Qué pesados, ni que fueran dos adolescentes”, “¡Por Dios! Cansan”, “Horrible, para mi es todo falso”, expresaron varios.