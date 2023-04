Jorge Alcántara renunció a la candidatura a intendente de San Pedro por el Frente Unidad por Jujuy

El 7 de mayo habrá elecciones en la provincia de Jujuy. En esta oportunidad habrá comicios para dirimir en las urnas quiénes serán los próximos gobernantes, mandatarios, diputados y constituyentes.

En las últimas horas se conoció que el candidato a intendente de San Pedro del Frente Unidad por Jujuy renunció a su candidatura . Se trata del médico Jorge Alcantara , quien emitió una carta para dar a conocer su decisión.

Jose Luis Noriega, asesor y vocero de Alcántara, dio a conocer la carta escrita por el médico a Canal 7 de Jujuy. En la misiva dio a conocer la renuncia “indeclinable” como candidato a intendente de San Pedro de Jujuy del médico.

“Agradezco a cada vecino y vecina que siempre nos escuchó y fueron muy receptivos con cada uno de nosotros. A mis pacientes que nunca han dudado de mi capacidad como profesional”, detalla en el inicio de la carta que firmó el médico.

El ex candidato remarcó que trabajó “incansablemente” y que militó con el corazón. “Hablamos con cada vecino llevando nuestras propuestas a cada rincón de mi amada San Pedro. Hoy quiero comunicarles que he decidido presentar mi renuncia indeclinable como candidato a intendente”, señala detallando su decisión irrevocable.

Jose Luis Noriega, asesor y vocero de Jorge Alcántara

Alcántara argumentó que puso “todo lo que tenía a su alcance para sostener la candidatura, incluso ahorros personales” pero que esto no es suficiente para “llevar adelante una competencia digna ante tan grandes rivales”.

Puntualizando la situación que deriva en su renuncia a la candidatura, Alcántara remarcó que en el Frente Unidad por Jujuy “no cuentan con los recursos para sostener fiscales, autos para trasladar a personas y ni siquiera hubo recursos para hacer actos de campaña, afiches”. Profundizando en los motivos de su renuncia sentenció: “Es imposible y no cabe en mi idiosincrasia hacer trabajar a las personas sin que reciban su pago”

Alcántara también precisó: “Dejar esta campaña, abandonar este sueño, es una puñalada muy profunda en mi corazón”. En esta línea agradeció a los vecinos y les pidió “perdón por haberlos ilusionado”. Asimismo expresó: “Yo también me ilusioné”.

El ex candidato sostuvo que “aunque no estaba en las filas del Peronismo en esta campaña” él se considera del Partido Justicialista y no dejará su labor en el ámbito sanitario.

Las declaraciones de Alcántara tras dar a conocer su renuncia:

Alcántara diálogo con Canal 7 de Jujuy para dar a conocer sus sensaciones tras la publicación de su renuncia. “He sentido una falta de apoyo por personas en las que he confiado”.

Asimismo, el médico sostuvo que en el frente Unidad por Jujuy no “pudieron proveer los recursos que dijeron que darían”. En este sentido reveló que recibió en un principio apoyo para desarrollar su candidatura pero llegado el momento no obtuvo más sustento. “Me están diciendo indirectamente que me vaya”, indicó.

Alcántara remarcó: “Yo no vivo de la política. No quiero plata para mi” y manifestó que continuará trabajando por la gente, asumiendo el compromiso de acciones concretas en el campo sanitario.