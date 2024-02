Educación en Jujuy: la necesidad de discutir los desafíos actuales

Quedan menos de dos semanas para el comienzo del ciclo lectivo 2024, y el Gobierno de la Nación convocará en las próximas horas a cinco gremios docentes para debatir la cuestión de la paritaria nacional.

La información dice que el secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendel, se encontrará en la mesa de negociación con los representantes de CETERA, UDA, AMET, SADOP y CEA para intentar acordar una salida al conflicto que puede derivar en la suspensión del comienzo de las clases.

Simultáneamente se reitera un fenómeno que ya se ha naturalizado en la administración Milei que es el de contradecir el accionar de sus propios funcionarios ya que el propio presidente dijo que “no llamara a paritarias docentes” y su vocero Manuel Adorni, sostuvo que “cada jurisdicción del país es libre de pactar el salario porque cada docente del país, depende de su provincia”

Sin embargo desde los sectores gremiales integrantes de la paritaria nacional afirmaron que “sin acuerdo de partes no comenzarán las clases en todo el país.

Desde el ámbito político, los bloques de Unión por la patria y los radicales presentaron una iniciativa para que se derogue la vigencia del Fondo de Incentivo docente (FONID). Este suplemento, representa el 15% de los sueldos de los maestros y lo paga la Nación. Los legisladores, solicitaron urgente tratamiento del tema en el marco del inicio del período de sesiones ordinarias programado para el próximo 1° de marzo. El proyecto no necesita dictamen previo y puede ser aprobado sobre tablas.

En Jujuy, la convocatoria a paritarias es para este lunes y la primera delegación será encabezada por los gremios docentes quienes arrancaran la negociación solicitando un salario de $600 mil como piso entre otras cuestiones pendientes. A propósito, la Secretaria General del Cedems, Mercedes Sosa, manifestó que “de no destrabarse el conflicto, lo más probable es que se convoque a un paro para el inicio del ciclo lectivo ya que la asamblea aprobó lo que midió el INDEC para canasta básica: $ 600 mil como piso salarial”, dijo la dirigente gremial.

Desde el oficialismo, el ministro de gobierno, Normando Álvarez García, señaló que “Ni Jujuy ni ninguna provincia pueden pagar $600 mil a los docentes y que se va a dar un aumento dentro las posibilidades”.

No cabe ninguna duda de la importancia de la remuneración en la vida de cualquier trabajador y más aún en un contexto pre-hiperinflacionario como el que atravesamos, pero el salario es tan solo un engranaje del sistema.

Independientemente de estos conflictos crónicos, creo que debería imponerse otro debate en Jujuy, que indague acerca de cómo se hace para abordar el tema de la alfabetización en Jujuy, teniendo en cuenta que los chicos no leen, no escriben y no comprenden texto lo cual los enfrenta a un escenario de fracaso seguro. Preguntas: La escuela secundaria está conteniendo las expectativas de los padres o de la familia y de los propios estudiantes? ¿El joven que sale del nivel medio, lo hace con una buena preparación? ¿Tiene todas las competencias para afrontar los desafíos del mundo moderno?

Para lograr un desarrollo sustentable es preciso que los egresados de la escuela secundaria o de los institutos de educación superior y universidades, puedan responder idóneamente a los perfiles que exigen las empresas ya sean del sector minero o productivo como así también del turismo. El contexto demanda estas cuestiones y la educación no las está respondiendo.

Es lógico ya que tenemos todavía escuelas del siglo XIX, docentes con información desactualizada en comparación con lo que ofrecen las redes sociales y alumnos que abastecen su demanda con la propia información que promueven los nuevos formatos digitales. En este plano, los docentes deben reinventarse y convertirse en facilitadores para la comprensión del alumnado.

Hace 40 años que en Jujuy solo se discute lo que le pasa a los docentes y no lo que les ocurre a los estudiantes. Esta ecuación debe invertirse o por lo menos ocupar la misma línea de prioridades del sistema.

Desde el Ministerio de Educación de la provincia, se viene trabajando en el Plan Provincial de Alfabetización cuyo objetivo es lograr que cada estudiante jujeño, pueda alcanzar el desarrollo en procesos de lectura y escritura, capaces de incidir en su proyecto de vida y en el ejercicio de una ciudadanía con vocación democrática, reflexiva, crítica y responsable en la sociedad del aprendizaje.

La gran ausente en este escenario en donde solo se discuten viejos problemas es la convocatoria a una paritaria social en donde además de la participación del Estado y de los docentes, participen otros sectores capaces de poder explicar las características de los nuevos perfiles que demanda el mundo en este complejo pero desafiante siglo XXI.