Cuasimonedas o reducción de gasto: el dilema de las provincias en la actualidad

Tras la asunción del nuevo presidente de la Argentina, Javier Milei, se tomaron medidas dramáticas como la devaluación del peso en un 50 %. Además, el mandatario impulsó el polémico Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y un fuerte recorte de las partidas a las provincias por sobre la coparticipación en un contexto inflacionario espiralizado que batió récords en 2023. La situación provocó la reacción en algunas gobernaciones.

En este sentido, como si faltara algo más, aparece el fantasma de las cuasimonedas como en el caso hoy de la provincia de la Rioja.

Las cuasimonedas son bonos de deuda emitidos por las provincias y la nación, que pueden ser entregados como instrumento de pagos a distintos sectores de la administración pública, proveedores, quienes pueden utilizarlos para la compra de bienes y servicios, como si fuera una moneda legal.

Estos bonos surgieron a mediados de los 80, pero aparecieron con fervor tras la crisis del 2001, adoptados por el Gobierno nacional y 16 provincias de la Argentina con un volumen de emisión cercano a los 3,6 billones de pesos.

Los Patacones en la provincia de Buenos Aires y los Lecop a nivel nacional fueron los instrumentos más conocidos. Luego aparecieron en el interior del país como es el caso de Tucumán y la Rioja con los Bocade; en Formosa y Entre Ríos con los Federal; en Chaco con los Quebracho; en Córdoba con los Lecor y en Jujuy los Tiprofi y muchos otros ejemplos.

Finalmente estos papeles, dejaron de operar en 2003 cuando la Ley de Convertibilidad, fue eliminada por el gobierno del ex presidente Eduardo Duhalde. En aquella ocasión el Banco Central podía emitir pesos sin respaldo equivalente en dólares y el Gobierno nacional puso en circulación mayor cantidad de moneda de curso legal para desactivar el uso corriente de los bonos.

Pero la tradición cíclica de la Argentina con sus crisis interminables, volvieron a instalar en el debate económico/financiero a las cuasimonedas. El fenómeno, reaparece en la provincia de la Rioja en donde la Legislatura, aprobó el proyecto enviado por el gobernador Ricardo Quinquela, para emitir bonos por un valor cercano a los $ 22.500 millones bajo la denominación Bocade (Bonos de cancelación de deuda), destinados en un 30% al pago de salarios de empleados públicos de la provincia del noroeste.

A propósito, Quinquela dijo que “la emisión del bono es una necesidad ya que el Gobierno nacional mantiene una deuda con la provincia por bonos coparticipables que, según dijo, se dejaron de pagar a mediados de noviembre tras el balotaje”.

Tras el anuncio, no se hizo esperar la reacción del presidente Javier Milei a través de un mensaje por la red social X: “Pensar que en la campaña me trataron de loco por postular un esquema en el que hubiera una libre competencia de monedas y ahora la impulsan”. Pero además el mandatario advirtió que “a diferencia de lo que ocurrió en el pasado, de ninguna manera van a ser rescatadas por el Gobierno nacional”, concluyó el jefe de Estado.

Sin embargo, el cruce entre Quinquela y Milei, no despejo dudas sobre la situación ya que otros mandatarios provinciales no descartaron rescatar el instrumento, tal como expreso el gobernador de Córdoba Martin Llaryora quien dijo que “en caso de que el Gobierno nacional no ponga en marcha circuitos productivos, a las provincias les será imposible sostenerse sin auxilio financiero porque no tienen fondos para hacer frente a sus obligaciones corrientes. De no haber cambios no quedará otro remedio que aplicar una solución así”, concluyó Llaryora.

Desde la provincia de Jujuy, el gobernador Carlos Sadir, manifestó que “la cuasimoneda, no le hace bien a la economía. Estamos lejos de eso y hoy no lo pensamos para nada”, concluyó el mandatario jujeño.

Sin dudas que la disputa es por plata y cada cual aplica una estrategia para lograr sus objetivos. El gobierno de Córdoba, tiene espaldas para amortiguar la situación pero aprieta para negociar recursos pendientes que no llegaron desde el tesoro nacional y sugiere la emisión de bonos para sortear la situación. En el caso de la Rioja, queda en evidencia el exceso del gasto de un Estado infinanciable con recursos propios. El gobernador Sadir desestima la posibilidad de emitir cuasimonedas alineado a sus pares de JXC y tratando de no confrontar con el Gobierno nacional por una cuestión de intereses vinculados a ayuda financiera y para que los acuerdos por la deuda internacional de la provincia sobre todo con China y otros entes de crédito no se vean comprometidos por diferencias entre la provincia de Jujuy y el oficialismo nacional.

La huella que dejaron las cuasimonedas en el pasado

Según el economista de la Fundación Mediterránea Mario Capello, “las cuasimonedas aumentaron los costos de transacción, disminuyendo la eficiencia en general en la economía, por cuanto el gobierno, las empresas y las personas debieron crear mecanismos especiales para adaptarse a las transacciones con bonos, ya sea en forma voluntaria o compulsiva. Por otra parte, las provincias que recurrieron a la emisión de bonos presentaban, en promedio, las situaciones fiscales más débiles. Prevaleció la faceta transaccional de los bonos, más como un instrumento de inversión. Además, se generó mayor pérdida de poder adquisitivo sobre los ingresos de los habitantes de las provincias emisoras. La cotización de los bonos dependió de la cuantía relativa de los bonos emitidos, con relación a la base monetaria o la recaudación propia provincial”, culmino el analista económico.

Sin lugar a dudas quedan en evidencia, las expresiones de dos concepciones sobre la administración del Estado: cuasimonedas o reducción del gasto.