El interinato de Walter Cardozo puso en riesgo el patrimonio de Perico

La novela protagonizada por la Cooperativa de Feriantes mayoristas Frutihortícolas del Norte Argentino Ltda. y el municipio de la Ciudad Perico ha retomado su trance normal, en el marco de lo que deben ser las relaciones comerciales publico/privadas.

Ocurre que el ex intendente interino de ciudad Perico, Walter Cardozo, ejerciendo su autoridad de carácter legal pero no legítima (ya que no fue elegido por el voto popular), comenzó a tomarse atribuciones viciadas de ilegalidad, situación que desencadeno una serie presentaciones ante la justicia por la supuesta mala praxis en asuntos vinculados con la Cooperativa de Feriantes de Ciudad Perico.

Cardozo, mostrándose como un supuesto “patrón de estancia” durante su mandato, decidió impulsar 14 convenios personales con feriantes afines a cambio, seguramente, de favores a futuro.

Los compromisos asumidos por Walter Cardozo sobre estos convenios ilegales con los asociados con modalidad gratuita y con el agregado de que construyeran dentro del predio galpones e instalación de cámaras sin autorización ni inspecciones previas, no ocurre en ningún lugar del mundo normal. Solo podría pasar en “Macondo”, la historia genialmente contada por el novelista Gabriel García Márquez en sus “Cien años de soledad”.

Cardozo accionó ignorando a las autoridades de la Cooperativa y a su Concejo de Asesores, embaucando a los feriantes quienes ahora deberán rendir cuentas sobre sus acciones directas con el ex intendente interino, ya que según cuenta la crónica periodística, sabían que su procedimiento violaba el reglamento interno de la Cooperativa.

En este sentido, la justicia penal ya trabaja en las denuncias presentadas para determinar que responsabilidades le caben a Cardozo en esta suerte maniobra non sancta, ignorando todas las normas vigentes en el marco institucional de la Municipalidad de Perico.

Lo grave del tema es que la deuda antes del convenio que destrabó el conflicto ascendía a 430 millones de pesos más arrendamientos gratuitos en adelante. Pero esto no es todo, el ex intendente interino, legal pero no legítimo, continuando con sus tropelías tuvo la “brillante” idea de venderle a la Asociación de Bomberos Voluntarios de Perico, entidad que cumple una función social, un terreno que no es de su propiedad. Lo paradójico del caso es que Cardozo a los feriantes les intento regalar una deuda y alquileres y a los bomberos voluntarios les vendió un terreno municipal por un valor cercano a los 23000 pesos. La operación contó con el respaldo de 5 concejales sin dar lectura del proyecto en el recinto como establece el reglamento. El episodio ocurrió en noviembre de 2023 y, sin dudas, es un claro ejemplo de la falta de sentido común de un señor que hasta hace poco tiempo se supone administraba los intereses de miles de periqueños.

Por otra parte, el litigio judicial entre el Municipio de Perico y la Cooperativa Frutihortícola demandó 6 años, sin embargo, la situación afortunadamente se destrabó tras el acuerdo alcanzado en donde la cooperativa reconoció la deuda que mantiene con el municipio y también la titularidad del inmueble municipal en donde se asienta la feria mayorista, suscribiendo además, un convenio de locación con el municipio.

La resolución del conflicto es una buena señal para el pueblo de Perico que contará con recursos para iniciar obras en el distrito pero además, es una señal institucional importante de seguridad jurídica teniendo en cuenta el resto de los proyectos que están pendientes para la ciudad como el parque industrial que espera por inversiones.

En cuanto al Sr. Cardozo, atrapado en su propia demagogia, ahora tendrá que dar explicaciones en los tribunales en medio de un país en donde quedó atrás la teoría perversa en la que “El Estado soy yo”.