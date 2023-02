Los derechos de Lucio

Los niños y niñas pertenecen a un grupo que es considerado vulnerable por nuestra Constitución (art. 75 inc. 23). ¿Por qué vulnerables? Bueno, principalmente porque su capacidad -física y psíquica-no se ha desarrollado del todo. En esa evolución el niño necesita ser protegido por su familia, la sociedad y el Estado. Esa protección a su vez debe ser especial, reforzada ya que sus necesidades son especiales.

El interés superior del niño debe ser analizado desde una perspectiva metajurídica, esto implica, que la protección que se les da no es porque ellos son débiles, sino también porque son nuestro futuro, el futuro.

En el año 1990, la concepción sobre los derechos del niño cambió de paradigma: a finales del 89 se firmó la Convención de los Derechos del Niño y en el 90 entró en vigor, también lo hizo en ese momento en nuestro país y con la reforma de la Constitución (del año 94) esa Convención pasó a formar parte de la misma Constitución.

La importancia que tiene la Convención de los Derechos del Niño es que en ella se reconoció que ellos y ellas son sujetos jurídicos con los mismos derechos que cualquier persona, que el ejercicio de sus derechos está fuertemente vinculado con la autoridad de sus padres y también se reconoció el interés superior del niño.

¿Qué significa el término “Interés superior del Niño”? El artículo 3 de la ley Nacional de Protección Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes, la 26.061 dice que entiende como interés superior “la máxima satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos en esta ley”.

También menciona cuestiones que se deben respetar: su condición de sujeto de derecho, su derecho a ser oído y que se tenga en cuenta su opinión, su centro de vida, entre otros. Esta definición es muy amplia, pero entendemos que es la idea...

Como ven, los niños y niñas, tienen un interés superior, el cual es normado por nuestro ordenamiento interno y por los tratados internacionales firmados por nuestro país. Sin perjuicio de que la ley les da una protección especial, lo más importante es que entendamos que el interés superior va más allá de las normas y nos llama a considerar los derechos de los niños como sus necesidades de vida digna y afectivas, el amor que les damos suma y conforma su interés superior. Debemos entender lo vulnerables que son y que nosotros somos responsables por ellos como padres, como parte de la sociedad.

Los derechos humanos no se encuentran al alcance de todos y de todas. Son muchas las personas que no pueden acceder a ellos. Piensen en los niños que piden en las esquinas, en las personas que duermen a la intemperie en cualquier momento del año. Aquellos que se alimentan con basura, los que no tienen DNI, prestaciones sociales, baño ni cloaca, los que no tienen energía eléctrica.

Lucio, que fue asesinado en circunstancias de violencia familiar siendo un niño.

En el particular caso de Lucio la Sentencia que se conocerá en el día de la fecha, buscara hacer justicia en este aberrante hecho, la fiscalía pidió condena de prisión perpetua para las acusadas por delito de homicidio calificado y abuso sexual gravemente ultrajante, y es en ese sentido que se espera que falle el tribunal, mediante una sentencia ejemplar, logrando de esta manera llevar un poco de justicia y lograr que Lucio descanse en paz.

El cuidar de los niños es un tema de todos, porque son los seres más vulnerables y son nuestro futuro. Necesitamos justicia por Lucio, por nuestros niños y sus infancias respetadas.