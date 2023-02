Otra manera de hacer política

¿Hacia dónde va la política? El contexto político, evidencia un claro deterioro que afecta fuertemente a su sistema democrático. Principalmente, por cuanto el debate se corre de lo que es verdaderamente importante: cómo ampliar derechos y mejorar la vida de la gente.

El escenario actual es el de una política que decepciona, enoja, cansa, aburre y se deslegitima. La política hoy se ataca a sí misma y genera este divorcio con la sociedad. En ese sentido, es necesario que quienes tenemos vocación pública hagamos mea culpa de nuestras responsabilidades. Nos preguntemos qué hemos estado haciendo hasta ahora y qué resultados nos trajo. Escuchemos, reflexionemos y encaminemos otra manera de pensar la política y de hacer política.

¿Qué quiere la gente? Esta es la pregunta que nos debemos hacer todos los que representamos a la ciudadanía. Y la respuesta, necesariamente debe salir de la gente. Porque sino nos encerramos en una burbuja en la que sólo estamos "los políticos". Es muy fácil entrar en ella y crear una mundo ficticio que nos aleja de las verdaderas necesidades de las personas. Pero la política debe volver a sus bases, salir de esa burbuja y escuchar a la gente. Sentarse con los vecinos y vecinas. Visitar clubes, escuelas y comercios. No para pedirles un voto, sino reconociendo que quienes tenemos una función pública y trabajamos para dar respuesta a sus problemas.

En definitiva, la clave está en recuperar la confianza, ese diálogo entre representados y representantes. Comunicando no sólo para contar lo que estamos haciendo, sino también para escuchar una respuesta. Tendiendo puentes para un diálogo maduro entre todos los que quieran construir otro Jujuy. Uno en el que haya más derechos, y a su vez, asumamos más responsabilidades.

Es hora de refundar las relaciones de la dirigencia política con la ciudadanía. De renovar este contrato entre representados y representantes. Para ello, el primer paso es escuchar, aprender, prepararse. En el caso de los que no somos gobierno, mostrarnos como alternativa, no como una oposición pura y dura. Esto no va más. El pueblo necesita gente que le resuelva sus problemas, está harto de ver cómo los políticos se pisan la cabeza o a los gobiernos entrantes deshacen todo lo bueno que hizo el anterior.

Los políticos estamos en deuda con nuestra sociedad, debemos dejar de lado los personalismos, los egos y reconozcamos nuestros errores. El pueblo nos pide a gritos madurez y responsabilidad. Generemos herramientas que enriquezcan a la política, instauremos el debate como algo normal. Esto nos ayudará a conocer a los políticos y saber si están o no preparados. Demos el ejemplo, respetemos las instituciones. Respetemos la división de poderes y busquemos alternancia en los cargos.

Hay otra manera de hacer política. Otra manera de vivir en democracia. Una que nos da esperanza del futuro que tenemos por delante. A ella, sin dudas, no llegaremos de espaldas a la gente, sino con la ciudadanía como protagonista y destinataria principal de las políticas. No es imposible, sí va implicar un gran trabajo.