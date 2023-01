Reforma Constitucional (Parte 2)

La semana pasada hablamos sobre la reforma parcial de la Constitución Provincial, la cual debe ser una oportunidad para dar más transparencia y más democracia a todos nosotros, fortaleciendo la independencia de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.



Hoy hablaremos sobre el Consejo de la Magistratura, órgano que esta reforma constitucional deberá crear y el cual será el encargado de elegir y sancionar a los jueces, tarea fundamental para la vida en democracia. En los antecedentes tenemos la reforma a la Constitución Nacional de 1994, donde se creó un Consejo pero la política, fiel a su estilo, metió mano para tratar que el poder ejecutivo de turno pudiera manejarlo a voluntad, cuando la Constitución no ampara tal cosa.



Por ello, si algo podemos aprender de la experiencia nacional, es que debe haber un total equilibrio de fuerzas para que no exista el manejo discrecional por parte del poder ejecutivo, sino que sea una tarea conjunta, entre todos: poder judicial, colegio de magistrados, universidad, poder ejecutivo y colegio de abogados; todos elegidos democráticamente. Así no se presionará a jueces ni fiscales y habrá una verdadera justicia independiente.



También, este Consejo de la Magistratura debe tener autonomía administrativa y financiera, por lo que es muy importante que la elección de constituyentes cree una asamblea con mayoría de la oposición y que estipule claramente que esta oposición ostentará siempre la presidencia.

Esta elección es mucho más importante de lo que muchos pueden suponer a priori, es algo que sucede muy pocas veces y que atañe al porvenir de todos los ciudadanos, por lo que debemos elegir bien, pensando en el futuro y no solo en nuestro presente.