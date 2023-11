Alberto Fernández sobre su charla con Milei: "Es menemismo puro, ya lo vivimos y no fue bueno"

El presidente Alberto Fernández dijo que en la reunión que mantuvo esta semana con el mandatario electo Javier Milei en la Quinta de Olivos buscó "sacarle dramatismo" al encuentro, y la calificó como una "charla cordial" en la que ambos pudieron escucharse. "Sentí que me escuchó, no sé lo que hará", dijo el mandatario.

En una entrevista que publica este viernes el diario español El País, Fernández reveló: "Lo primero, y se lo dije a Milei, es que nosotros tenemos que bajar los decibeles de la confrontación interna, tenemos que recuperar la convivencia democrática, es decir, respetar que otro piense de otro modo".

Y agregó que el encuentro que mantuvieron el martes en Olivos "fue reunión institucional donde una fuerza política deja el poder y otra fuerza política se hace cargo". "Fue una charla cordial, donde claramente no pensamos igual pero pudimos escucharnos", puntualizó.

Sobre las propuestas de gobierno de Milei, el Presidente saliente indicó: "Básicamente entiende que todo el problema se concentra en el déficit fiscal, que hay que bajarlo drásticamente, que para eso hay que dejar de hacer obra pública, de invertir en educación y en salud y, si no alcanza el dinero, hay que vender las empresas del Estado".

"Esto es menemismo puro. Él reivindica mucho a [Carlos] Menem. Nosotros ese tiempo ya lo hemos vivido y las consecuencias no fueron buenas", recordó el jefe de Estado, que el 10 de diciembre le entregará el poder a Milei.

En cuanto a la política exterior argentina, Fernández contó que habló del tema con Milei en el encuentro de Olivos: "Le he advertido mi mirada sobre como geopolíticamente Argentina está parado en el mundo y los riesgos que significan las miradas que él ha planteado".

"Hubo algo que no supimos sintonizar con la sociedad"

El presidente también dedicó un momento de la entrevista a analizar cómo asimiló la derrota electoral el peronismo, y a reflexionar sobre lo difícil que resultó durante su mandato la relación con Cristina Kirchner

"Me preguntaron si me sentía responsable de la derrota y lo que creo es que acá no hay que buscar un responsable. Está claro que el que gobierna tiene una responsabilidad en todo esto. Está claro que hubo algo que no supimos sintonizar con la sociedad e hizo que la sociedad no nos acompañe", dijo.

Fernández sostuvo la necesidad de encarar "un sincero debate, que no es un debate contra nadie. Acá todo el mundo está pendiente si yo la trató mal a Cristina [Kirchner], si Cristina me trata mal a mí".

Además de reconocer que la situación económica no contribuyó a la armonía dentro de la coalición oficialista, el presidente consideró que el Frente de Todos quedó inmerso en un "debate público interno" que en algún momento fue "demasiado".

"No fue ruptura, porque siempre preservé la unidad y todos hicimos esfuerzos para preservarla. Lo peor que nos puede pasar es que nos rompamos. Estamos en un momento muy doloroso y si hablamos llenos de este dolor es muy posible que lastimemos a otros y a nuestra fuerza. Yo no quiero romper nada, yo quiero unir", enfatizó, respecto a qué papel piensa jugar en el futuro.

"Ya habrá un momento para que podamos juntarnos todos y decir qué salió mal, qué hicimos mal, qué fue lo que no pudimos sintonizar con la sociedad argentina, en qué fallamos", agregó.

"Macri es un caradura"

Los periodistas del diario español quisieron una opinión de Fernández sobre la alianza que se conformó antes del balotaje entre Milei y Mauricio Macri, y citaron una frase del expresidente ("hay que enfrentar a los orcos") acerca de la resistencia que encontrará en la calle el nuevo gobierno

"Verifica una vez más que es un caradura. Macri debería llamarse a silencio. Su honestidad en este mismo despacho la puedo poner en tela de juicio por muchas cosas y estoy esperando que responda ante la Justicia por varias causas por las que la justicia todavía no lo citó", respondió el mandatario.

Por otro lado, el presidente hizo un breve resumen de algunas de las jornadas que puntuaron su mandato, en un análisis que a la vez parece ser un listado de las dificultades con las que debió lidiar a lo largo de los casi cuatro años que lleva en la Casa Rosada.

"Fue una presidencia donde pasaron muchas cosas. La verdad es que nos pasó de todo. La deuda que heredamos de Macri, la pandemia con un sistema de salud que había sido desmantelado; cuando salimos de eso nos pasó la guerra en un momento en que la Argentina tenía que importar energía para poder seguir produciendo, luego la peor sequía en 100 años", enumeró.

Y subrayó dos hechos puntuales que tuvo que afrontar: "En el medio se nos murió Maradona, en el medio atentaron contra Cristina. La muerte de Maradona y el atentado contra Cristina fueron dos tremendos episodios que me tocaron vivir".