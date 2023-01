El Gobierno de Jujuy proyecta aumentos salariales del 77% para este año

La próxima semana iniciarán las reuniones por la paritaria 2023 en Jujuy. El Gobierno estimó en el Presupuesto aprobado a fines del año pasado que la pauta inflacionaria estará en torno al 77%, por lo cual establecieron ese número como referencia para los incrementos salariales.

“Cuando hicimos la presentación del Presupuesto, habíamos analizado eso y está en el orden del 77% el incremento estimado, son términos generales y presupuestados”, planteó al respecto el ministro de Hacienda de Jujuy, Carlos Sadir.

El funcionario sostuvo que debe tenerse en cuenta lo que sucedió en 2022. “Se había establecido una pauta del 30% y terminó por el 90%”, dijo en alusión a la inflación que en un comienzo proyectó quien era el ministro de Hacienda a nivel nacional, Martín Guzmán, y cómo cerraron las cifras de acuerdo al Indec.

En ese sentido, Sadir afirmó que en Jujuy “los aumentos generales el año pasado fueron del 81% y en algunos casos superaron ese porcentaje, porque en lo general son unos números y en lo sectorial hay adicionales que impactan de distinta manera y hacen que los valores en el año puedan ser mayores”.

Carlos Sadir, ministro de Hacienda de Jujuy

“Hay que ver cómo va a ser el desempeño de la inflación en el 2023. De la experiencia que venimos teniendo, la inflación está desbocada y el Gobierno nacional no ha podido manejar las variables macroeconómicas, no parece que el 2023 tenga una inflación menor que el 2022, las medidas que se vienen tomando no ayudan a pensar que va a haber una baja de inflación, sobre todo pensando que es un año electoral”, analizó el titular de la cartera de Hacienda.

PAGO DE LOS SALARIOS DE ENERO Y DE LA SEGUNDA CUOTA DEL BONO

En cuanto a los próximos habares a acreditar, Sadir indicó que desde el 4 y hasta el 8 de febrero se extenderá el cronograma de pagos a los trabajadores de la administración pública de Jujuy.

Asimismo, informó que la segunda cuota del bono de fin de año se pagará el martes 14 de febrero. Se trata de una suma de 10 pesos, que se completa con los 20 mil pagados en diciembre y se cancelará con los otros 20 mil que serán abonados en abril.