Alguien para leer

1.

¿Y si empecé a leer por vos? Porque leer, lo que se dice leer, es decir, porque sí, aprendí de grande, en la facultad.

Primero pensé que había sido por esa clase de la que salí sin entender absolutamente nada y habiendo escrito mal el apellido de Rodolfo Walsh.

Pero después de Nostalgia para el futuro y Todas las luces me pregunto si no habrás sido vos el motivo, mi razón, porque hasta que te escuché decir lo de Foucault no había leído nada.

O sea que esa puerta la abrió tu voz. Podría pensar que fue un regalo, el mejor de todos los que me diste.

¿Será que por eso empecé a leer filosofía hasta llegar a la literatura, para poder hablar con vos?

Hace poco me dijiste que te gustaba cuando leía y te contaba historias porque imaginabas escenarios y les dabas vida en tu mente.

Creo que te gustaba escuchar al lector que fui tanto como a mí tu pensamiento mágico.

¿Y ahora qué? Reconstruir nuestra historia para el lector que seré.

2.

El primer apartado contiene divagaciones acerca del comienzo de la lectura de libros porque sí.

Si bien seguimos la línea de nuestras últimas columnas (@tourdelibros), también nos preguntamos cuál es el camino.

Tenemos incertidumbre pero sabemos qué queremos. Es una decisión.