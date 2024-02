¿Los cortaron verdes?

Es muy típica ésta expresión cuando un fruto no madura y presenta un retraso en su desarrollo. En política cabría ésta expresión también cuando sus actores no tienen el suficiente conocimiento y experiencia y no entienden su rol en el quehacer político.

Venimos repitiendo hasta el hartazgo que la política implica consensos, acuerdos, negociaciones, flexibilidad y todos sus sinónimos. Sino entendés eso, entonces ni te atrevas a intentar hacer política, sino estás dispuesto a ceder, menos aún. Es como pretender construir una casa comenzando por el techo y no por los cimientos.

Si el gobierno nacional procura refundar el estado, y establecer las nuevas bases de convivencia y administración, necesita indefectiblemente del diálogocon todo el arco político, y cuando decimos con todos es con todos sus actores y no solamente con algunos. Por supuesto que para poder sentarse en una mesa de diálogo y posteriormente acordar se requiere de las mujeres y hombres más ávidos y sagaces en política, que en su jerga comúnmente se les dice que cuentan con cintura política, lo que les facilita moverse de un lado a otro en la negociación de la arena política para arribar a puntos de contacto que permitan el acompañamiento necesario para la toma de decisiones, previo análisis de factibilidad política, es decir si hay posibilidades o están dadas las condiciones para que nuestro proyecto político vea la luz o se materialice.

Hasta aquí venimos conversando, sobre lo que podríamos quizás llamar humildemente el ABC en el funcionamiento de la política, aquellos conocimientos indispensables más el manejo de ciertas herramientas para la comunicación y por supuesto la indiscutible experiencia.

En éstos primeros 60 días de la gestión del gobierno nacional, estamos siendo testigos de la falta de expertise política, de la falta de diálogo como herramienta fundamental para alcanzar acuerdos, del uso excesivo y poco profesional de la comunicación digital, igualmente en lo que refiere a la comunicación de la gestión, hablándole solo a un segmento de la ciudadanía, al votante más duro, y electoralizando la comunicación de gobierno ¿qué queremos decir con ello? que se quedaron en modo campaña política, sin advertir que ahora deben comunicar la gestión hablándole a todos, tratando de buscar la legitimación de la gestión en la ciudadanía. Concomitantemente debieron trabajar en generar musculo político suficiente para luego tener la fuerza óptima al momento de negociar con otros espacios políticos y que no se vean sorprendidos como lo que sucedió en la sesión de la ley ómnibus.

Ese capital político es el que se debe atesorar, cuidar y no desgastarlo en la primera de cambio, como lo hicieron justamente en el congreso, donde dejaron en evidencia su amateurismo, lo que no les permitió contar con la media sanción de la ley ómnibus, que resultaba vital para el despliegue del proyecto político libertario.

Ese amateurismo, la falta de operadores parlamentarios, la corta visión para analizar estratégicamente el escenario político, la errónea lectura del resultado de las elecciones en la creencia de que los avala un 56% del ballotage cuando en realidad fueron elecciones de tercios. Todo ello significó para el oficialismo un alto costo político, un derroche de ese escaso capital político, que sin dudas le costará volver a generarlo ¿Por qué? Porque la política es tiempo, y el tiempo es escaso y el tiempo vale oro. Como enseñanza les debe quedar patente que la política nunca debe ser subestimada.