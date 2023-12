¿Cuánto dura la luna de miel del oficialismo? ¿Hasta que la plata no alcance?

El presidente Javier Milei ganó con el 57% de los votos, pero en un contexto con altas demandas sociales insatisfechas y un fuerte clima de hartazgo, elementos que le imprimen, de aquí en más, a la gestión de gobierno el camino por dónde deberá ir. Esa tolerancia cero y cortoplacista quizás, no permitirá hechos de corrupción, ni errores en la gestión, que se deban a la falta de eficacia y eficiencia y demandará ejemplaridad de los funcionarios de turno. Hasta aquí la cancha ha quedado marcada.

No obstante, resultó aún más patente y reforzado a través del discurso de asunción presidencial, cuando Milei expresó “no hay solución alternativa al ajuste y no hay plata”, esos mensajes resonaron fuertemente y con ellos se sellaron las cláusulas del nuevo contrato social. Contrato social que también no admite margen de error en el cumplimiento de sus cláusulas, principalmente por parte del nuevo gobierno.

En éste sentido me parece atinado citar y compartir el estudio de opinión de Zuban Córdoba respecto del manejo de expectativas y la tolerancia social, donde la prestigiosa consultora se interroga lo siguiente: ¿qué tiempo está dispuesta la gente a darle al gobierno para que genere los cambios que propuso? A favor, más de un 60% sostiene que hay que darle al nuevo gobierno un margen de acción. Así un 27% puede esperar tres meses, un 10,6 % seis meses, un 9,6% 1 año, un 9,3% 2 años y un 32% todo su mandato.

De ésta manera el oficialismo, que no posee escudo legislativo, que no tiene gobernadores se ve constreñido a realizar los mayores esfuerzos para alcanzar los consensos necesarios frente a un sistema netamente presidencialista, y que además requiere de un gigantesco equipo interdisciplinario y con expertos en temas de administración pública para cubrir toda la estructura pública nacional, más allá de la pretensión de achicar el estado a su mínima expresión.

Argentina ya pasó por otros ajustes, pero eran en el marco de otros contextos, donde la tolerancia no era cero y donde la información no corría a la velocidad que lo hace hoy montada en redes sociales.

El oficialismo tiene la desafiante y difícil tarea de manejar las expectativas de la gente, como venimos planteando, quedándole muy poco margen para el error y estar a la altura de las viejas demandas insatisfechas y aportar los cambios y soluciones que ordenen primero la economía y luego resuelvan la crisis de representatividad política.