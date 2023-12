Sesión Semanal #01: de Peter Gabriel a Adam Green

⏯️ Peter Gabriel - Live and Let Live (Bright -Side Mix)

Por fin Peter Gabriel publica su último disco "i/o". El siempre innovador músico inglés comenzó a presentar el álbum en enero de este año, publicando un tema nuevo con cada luna llena. Son 12 canciones de gran nivel que se transforman en 24, ya que cada una tiene dos mezclas diferentes: Bright Side Mix y Dark Side Mix.

⏯️ MGMT - Bubblegum Dog

MGMT presentó "Bubblegum Dog", el segundo adelanto de "Loss of Life", el nuevo disco anunciado para febrero próximo. Con un sonido cercano al rock alternativo de los 90's, con guitarras tomando el protagonismo, el dúo norteamericano afianza esta nueva propuesta alejada de los tintes electrónicos que los caracterizaban en otras épocas. El video, un homenaje (irónico) al Mtv de los 90.

⏯️ Real State - Water Underground

El grupo de Nueva Jersey estrenó el primer adelanto de su nuevo álbum "Daniel" que llegará en febrero de 2024. Martin Courtney, lider de la banda, contó que el nuevo simple trata sobre escribir canciones. "Es como el inconsciente, la misteriosa parte del cerebro desde donde viene la creatividad", explicó. El video es un homenaje a la serie de Nickelodeon, "Pete & Pete", con la participación de los actores originales.

⏯️ Khruangbin - So We Won't Forget (Live at Sydney Opera House)

El trío de Houston, Khruangbin, cierra su serie de cinco álbumes en vivo con "Live at Sydney Opera House", un doble LP, que a diferencia del resto, está compuesto exclusivamente por composiciones del grupo. Este lanzamiento, captura la esencia de temas como “A Calf Born in Winter”, “Maria También” y “So We Won't Forget”, grabados en noviembre de 2022 en el icónico escenario australiano.

⏯️ Mopying in Style: A Tribute to Adam Green

El sello Capitane Records presentó 'Moping in Style: A Tribute to Adam Green', un álbum doble que rinde homenaje al icónico artista que integró la mítica banda The Moldy Peaches. Destacan contribuciones de artistas como Regina Spektor, Father John Misty, The Libertines, Sean Ono Lennon, Cut Worms y otros amigos. El tributo resalta la duradera influencia de Green en el indie por más de dos décadas".

