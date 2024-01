Sesión Semanal #02: de The Black Keys a Wilco

El 2024 va calentando motores para los nuevos lanzamientos que llegarán en los próximos meses. Esta semana Black Keys y Waxahatchee anunciaron nuevos discos, conocemos material nuevo de los discos de The Smile y Ty Segall que ya están a la vuelta de la esquina y Wilco homenajeó a David Bowie el día en el que habría cumplido 77 años.

⏯️ The Black Keys - Beautiful People (Stay High)

Dan Auerbach y Patrick Carney anunciaron el lanzamiento de su decimosegundo disco, “Ohio Players”. Este viernes publicaron “Beautiful People (Stay High), compuesta junto a Beck, una de las tantas colaboraciones que traerá el nuevo álbum que saldrá a la luz el próximo 5 de abril.

⏯️ Waxahatchee - Right Back to It (feat. MJ Lenderman)

Katie Crutchfield vuelve al ruedo con el anuncio del lanzamiento de “Tigers Blood”, su nuevo álbum bajo el proyecto Waxahatchee que se conocerá completo el 22 de marzo. Como adelanto publicó “Right Back To It”, junto al cantautor MJ Lenderman.

⏯️ The Smile - Friend of a Friend

El trío integrado por Thom Yorke y Jonny Greenwood de Radiohead junto al baterista Tom Skinner publicó el tercer adelanto de Wall Of Eyes, el segundo trabajo de la banda que se publicará el 26 de enero. Como nos tienen acostumbrados, un intrincado viaje dirigido por el piano de Thom, la percusión de Tom (sin hache) y los exquisitos arreglos de cuerdas de Jonny. El video está dirigido por el talentoso Paul Thomas Anderson.

⏯️ Ty Segall - My Best Friend

En “My Best Friend”, el prolífico Ty Segall nos trae una oda a sus perros. Es el cuarto adelanto de “Three Bells”, que se conocerá en dos semanas. El video está grabado desde la perspectiva de uno de sus perros y muestra un día en la vida de la familia Segall en un entorno espectacular.

⏯️ Wilco - Space Oddity

El “Duque Blanco” habría cumplido 77 años este 8 de enero y en homenaje a una de las figuras más importantes de la historia de la música, Jeff Tweedy y compañía compartieron un cover de Space Oddity, uno de sus himnos. “Siempre es un honor y un desafío abordar cualquiera de las armonías celestiales de David Bowie”, afirmaron en un sentido.