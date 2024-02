Todavía no aprendimos a escribir

Seguro es como dice Leila Guerriero y hay temas fresanianos como “los escritores que no pueden escribir o que escriben mal” y que, encima, “a esos siempre les va muy bien“.

Si es así, entonces quizá también existen los redactores y redactoras que escriben mal y, sin ningún problema, como si nada, trabajan de eso.

Claro que no nos estamos refiriendo a errores de topeo como este, que pasa bastante seguido y hasta lo aceptamos como normal, sobre todo después de pasar horas escribiendo.

Quiero, decir esto, a las citas por ejemplo mal escritas, me refiero como este párrafo..

Leila Guerriero describe uno de los temas de la literatura de Rodrigo Fresán: “Los escritores que no pueden escribir o que escriben mal (a esos siempre les va muy bien)”.

Y lo que comentamos recién sobre “redactores y redactoras que escriben mal y, sin ningún problema, como si nada, trabajan de eso”.

El otro día decíamos: si tu trabajo es pintar casas y escribís mal, no pasa nada. Pero si trabajás de escribir y sistemáticamente escribís mal, las 5 o 25 notas con errores todos los días, ¿te vas a poner de policía del trabajo escriturario de otros?

Hay quienes todavía creen ingenuamente que el trabajo de redacción lo puede hacer cualquiera. O que es fácil.

Tal vez por esa razón en ciertos lugares nadie quiere hacer este trabajo. Y si en última instancia lo hacen o los mandan, lo toman como un castigo. Ahora no digan que no. ¿Acaso no era fácil, una tarea menor? ¿O en realidad es que no pueden y por eso huyen? ¿En serio creen que hablar en la tele o ante expertos es más difícil?

Si todos sabemos que las ciencias sociales son más “difíciles” -nos permitimos usar esta palabra- que las ciencias naturales, también deberíamos saber que escribir es una tarea mucho más compleja que hablar en esos escenarios. Y ni siquiera vamos a entrar por ahora en el problema de qué significa hablar ni nada.

También hay que decir lo siguiente: si leer no es una tarea superior, escribir tampoco. Sin embargo, en ambos casos y bajo ciertas circunstancias son imprescindibles algunas competencias escriturarias, culturales, intelectuales, entre otras, para hacerlo más o menos decentemente. Lo que Bourdieu llamaba capital, ¿no?

Obviamente tampoco estamos considerando aquí el trabajo artístico creativo de ningún tipo: ni poético ni publicitario ni ningún otro donde la subversión del lenguaje funciona y tiene más éxito en ciertos casos si algo está “mal” escrito.

Entonces, ¿cómo dominar la potencia de escribir? ¿A quién preguntarle cómo se hace? ¿Quién nos puede enseñar?