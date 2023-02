Reforma Constitucional (Parte 3)

Esta semana seguiremos abordando el tema de la reforma parcial de la Constitución Provincial, aclarando dos puntos importantes. Hablo sobre ella porque en mayo votaremos constituyentes, y porque es importante que elijamos bien a las personas que reformarán la Constitución.

Para que Jujuy sea un modelo de democracia que genere paz entre nosotros y que asegure el bienestar general de todos los habitantes de la provincia, la nueva Constitución debe crear confianza y seguridad jurídica, para que las personas y empresas piensen en invertir en Jujuy y se generen fuentes genuinas de empleo. La mejora se podrá conseguir limitando las reelecciones indefinidas, tal como sucede actualmente en algunos cargos.

Hoy, hablaremos de las reelecciones en Jujuy. Tenemos intendentes, diputados y concejales que desde hace 20 años viven de la política, por lo que ya no es una vocación de servicio, sino un medio de vida. Es necesario el recambio constante, que vengan nuevos nombres a ocupar lugares y que se involucren sabiendo que la gente es la que produce el cambio.

Un gobierno democrático es el gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Por ello, quien gobierna no quiere cambiar y sí lo quiere quien no está en el gobierno, pero ambos deben legislar para un futuro mejor combatiendo la pobreza, el desempleo, la inflación y potenciando la administración de los recursos, y no para sostener a quienes viven de la política y nuestros impuestos.

Lo que propongo no es difícil, solo se necesita voluntad, fe, y que nos involucremos todos; pensando que un gobierno elegido por el pueblo es para defender ese pueblo y sus mejores intereses.